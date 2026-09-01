Quién era la mujer asesinada en Times Square: una ejecutiva del Bank of America de 32 años

El Bank of America confirmó este martes que una de las víctimas del ataque a puñaladas al azar en Times Square, Nueva York, era una ejecutiva de su compañía. Erin Piacenti, de 32 años, era una de las vicepresidentas del banco, que tiene una torre de oficinas a pocas cuadras del centro turístico y teatral de la ciudad.

Piacenti fue agredida por Pamela Cisneros, una residente de Queens de 49 años que tenía antecedentes de problemas de salud mental y que, tras el ataque, fue abatida por dos policías. Cisneros también apuñaló a un hombre de 68 años, que fue trasladado a un hospital y permanece en condición crítica pero estable.

Pamela Cisneros atacó a Erin Piacenti y a un hombre de 68 años

Ambos fueron atacados con dos grandes cuchillos y no hay indicios de que conocieran a la agresora. Se cree que fue un hecho “aleatorio y sin provocación”, por lo que las autoridades policiales descartaron de manera preliminar que se tratara de un acto de terrorismo.

Piacenti fue trasladada al Bellevue Hospital, donde murió a causa de las heridas. La noticia fue anunciada por el Bank of America, donde trabajaba.

“Estamos conmocionados y profundamente entristecidos por la trágica pérdida de nuestra colega. Era una valiosa compañera de equipo a quien echaremos mucho de menos. Nuestras más sinceras condolencias a su familia y a todos sus seres queridos”, manifestó el banco en un comunicado.

Quién era Erin Piacenti

La víctima, oriunda de Nueva Jersey, era abogada y trabajaba en el área de selección de negocios y conflictos del Bank of America. Según su perfil de LinkedIn, se recibió de una licenciatura en Ciencias Políticas y una subespecialización en Historia en la Universidad de Pensilvania en 2016.

El Daily Pennsylvanian, el diario estudiantil de la institución educativa, consignó que Piacenti fue miembro de la hermandad Alpha Phi y del grupo a capela Dischord, donde interpretaba con frecuencia versiones de artistas que iban desde Tina Turner hasta Sia, además de hacer arreglos para el grupo.

Tras graduarse, también trabajó como entrevistadora de admisiones para exalumnos de la universidad.

Erin Piacenti tenía 32 años Facebook

Luego, estudió en la Facultad de Derecho de Fordham, donde se recibió como abogada en 2021. Se graduó junto con su esposo, Frank Piacenti.

Recientemente la pareja había celebrado su segundo aniversario de casamiento, informaron fuentes del entorno al New York Post.

En un memorando interno al que tuvo acceso Reuters, Matthew Koder, presidente de Banca Corporativa y de Inversión Global de Bank of America, describió a Piacenti como una “querida compañera de equipo y amiga”.

Erin junto a su esposo, Frank Piacenti Instagram

“Erin era una valiosa integrante del equipo de Selección de Negocios y Conflictos, ya que se había incorporado al banco hace 18 meses. Su pérdida es profundamente sentida por muchos”, escribió.

Koder afirmó que los equipos de seguridad de Bank of America estaban “plenamente involucrados en apoyar la investigación policial y en abordar la seguridad de sus oficinas y compañeros de trabajo”.

El ataque en Times Square

El episodio comenzó poco antes de las 16.30, en pleno centro de Manhattan. Según explicó la comisionada de la Policía de Nueva York, Jessica Tisch, Cisneros se acercó primero a un hombre de 68 años que acababa de salir del subte junto a su esposa y esperaba para cruzar la calle en la intersección de West 41st Street y la Séptima Avenida.

La mujer sacó dos cuchillos de una bolsa roja de Target y apuñaló al hombre en un costado del abdomen, antes de dirigirse hacia la calle 42. Menos de 20 segundos después se produjo el ataque fatal. Según testigos, Cisneros se acercó sin decir una palabra a Piacenti, que estaba cerca de un puesto callejero, y la apuñaló en el estómago. La víctima cayó sobre la vereda y fue trasladada a un hospital, donde posteriormente murió.

Ataque con cuchillos en Times Square

Tras los ataques, Cisneros continuó caminando hacia el norte hasta llegar a West 43rd Street, cerca de una subestación del NYPD en Times Square, donde fue rodeada por varios agentes.

De acuerdo con la comisionada, los policías intentaron durante cuatro minutos convencerla de que bajara las armas. Cisneros se negó y llegó a decirles: “No voy a soltar nada. Preferiría matarlos a los dos”.

Tisch confirmó que dos agentes dispararon sus Tasers contra Cisneros, pero la mujer continuó moviéndose y finalmente avanzó hacia los policías. En ese momento se escucharon dos o tres disparos y ella cayó al suelo.

Los agentes comenzaron a asistirla inmediatamente y paramédicos la trasladaron en una camilla. La mujer murió posteriormente. La policía recuperó en el lugar dos cuchillos de cocina.

Con información de AP y Reuters.