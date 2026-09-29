Audra Fordin, mecánica automotriz: “No rotar los neumáticos puede costarte hasta un 25% de su vida útil”
Rotación, alineación y balanceo cumplen funciones diferentes y pueden ayudar a detectar a tiempo señales de desgaste, problemas de dirección y vibraciones
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Audra Fordin, consultora automotriz, explicó por qué tres tareas de mantenimiento pueden hacer una diferencia en el desgaste de los neumáticos. Se trata de la rotación, la alineación y el balanceo; cada una cumple una función distinta y puede advertir sobre problemas que, si no se detectan a tiempo, afectan otras partes del vehículo.
Cada cuánto hay que rotar los neumáticos, según la mecánica
“No rotar los neumáticos puede costarte hasta un 25% de su vida útil”, explicó la especialista de MotorWeek. Los neumáticos delanteros tienen que cumplir una tarea diferente a la de los traseros.
Según explicó la experta, los delanteros participan en los giros, mientras que los traseros siguen el recorrido del vehículo. El tipo de tracción también influye en el trabajo.
La recomendación general es hacer la rotación cada 5000 a 7000 millas (8000 a 11.000 kilómetros) o que coincida con cada cambio de aceite. Además de distribuir el desgaste, el procedimiento permite revisar el estado de los neumáticos y observar posibles problemas en la suspensión o en el tren delantero.
Saltarse este mantenimiento puede traer consecuencias, según Fordin. Para explicarlo, la mecánica recurrió a una comparación sencilla: “Es como comprar cuatro pares de zapatos y usar solamente dos”.
Por otro lado, indicó que, al momento de hacer la rotación, no todos los neumáticos pueden cambiarse de posición de la misma manera. El diseño y las características pueden determinar qué patrón de rotación es posible, por lo que se deben seguir las indicaciones correspondientes al vehículo.
Qué señales indican un problema de alineación de los neumáticos
La alineación tiene que ver con la posición de las ruedas respecto del vehículo. En su explicación, Fordin la comparó con la columna vertebral: un vehículo que tira hacia un costado, un volante que no queda centrado o un desgaste irregular pueden indicar que algo no está bien con la alineación.
“Si el auto tira hacia un lado, los neumáticos se desgastan de manera desigual o la dirección se siente descentrada”, explicó Fordin en MotorWeek.
Los impactos también pueden justificar una revisión del vehículo para evitar tener problemas en el futuro. “Si golpeás un bache o un cordón, hazlo revisar”, recomendó.
En ese sentido, la experta advirtió que un golpe puede alterar la alineación y también afectar otros componentes del vehículo.
Cómo saber si las ruedas de un vehículo necesitan balanceo, según la mecánica
El balanceo busca compensar pequeñas diferencias de peso en el conjunto formado por el neumático y la rueda. Incluso un neumático nuevo puede presentar pequeñas variaciones, por lo que se utilizan contrapesos para conseguir que gire de manera uniforme.
Según detalló Fordin en MotorWeek, cuando existe un problema de balanceo, una de las señales más habituales son las vibraciones. También pueden aparecer movimientos en el volante y un desgaste más rápido de los neumáticos.
La especialista puso el foco especialmente en las vibraciones que aparecen cuando el vehículo circula entre 60 y 70 millas por hora (97 y 113 kilómetros por hora). Según su explicación, conviene revisarlas de manera inmediata, ya que pueden provocar daños en otros componentes.
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