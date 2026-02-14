Guía de compra 2026: los 9 mejores autos híbridos y eléctricos que se consiguen en EE.UU. por menos de US$50.000

En Estados Unidos cada vez es más sencillo conseguir un automóvil híbrido por menos de 50 mil dólares. Este tipo de autos combina motores de combustión interna con motores eléctricos y baterías, lo que ayuda a sus propietarios a ahorrar gasolina y dinero; además, son más amigables con el medioambiente.

Autos 2026 que se pueden comprar por menos de US$50 mil en EE.UU.

En un estudio reciente se analizaron 50 modelos de vehículos híbridos (entre autos, camionetas y SUV) para determinar cuáles son los mejores que se pueden comprar en 2026. El análisis tomó en cuenta las opiniones de los propietarios; además, se llevaron a cabo pruebas de manejo, confiabilidad y seguridad, según Consumer Reports.

Subaru Crosstrek es el SUV compacto que destaca por ser una buena opción para los más aventureros (Subaru Crosstrek)

En su mayoría, el listado destaca los autos que se han mantenido en el ranking desde 2025. Honda, con su modelo Civic, destaca por ser uno de los más económicos del estudio, ya que, además de su precio de compra, ofrece un mayor ahorro de combustible.

Subaru Crosstrek

Este SUV compacto tiene un precio cercano a los 26.995 dólares y está disponible en versiones híbridas y de gasolina. Sobresale por su manejo seguro, siendo una de las mejores opciones para excursiones fuera del pavimento.

Honda Civic

Con un precio base de 24.695 dólares, este vehículo es considerado el mejor auto pequeño. También es uno de los más elogiados por su relación calidad-precio.

De las tres versiones sedán, la más recomendada es la híbrida, ya que ahorra más gasolina y tiene mayor aceleración, pasando de 0 a 97 kilómetros (0 a 60 millas) por hora en 7.5 segundos.

“Se maneja bien, se conduce bien y también tiene muy buena pinta, así que es un sedán muy versátil”, señaló Alex Knizek, director de desarrollo de pruebas de automóviles en Consumer Reports.

Toyota Camry

Tiene un precio promedio de 29.100 dólares y es catalogado como el mejor auto mediano. Destaca por su espacio interior práctico y sus controles intuitivos. Una de las desventajas que se pudo encontrar en este auto es que los asientos delanteros y traseros tienen una ubicación baja, lo que podría dificultar el acceso para algunas personas.

Subaru Forester

Destaca por su visibilidad, comodidad, seguridad y amplio interior. Tiene un precio inicial de 29.995 dólares. La versión híbrida consume un 40 por ciento menos de combustible que el modelo convencional.

Toyota Grand Highlander 2026 destaca en el listado por su espacio interior (Toyota)

Toyota Grand Highlander

Con un costo aproximado de 41.660 dólares, este SUV híbrido de tres filas destaca por su interior espacioso, sus rines de 18 pulgadas y su ahorro de combustible.

Lexus NX

Este vehículo tiene una alta calificación por su diseño interior de alta calidad y comodidad. Su precio base es de 44.175 dólares y está disponible en tres versiones: gasolina, híbrida convencional e híbrida enchufable.

Ford Maverick

Con un precio inicial de 28.145 dólares, esta camioneta es catalogada como una de las mejores opciones para carga, ya que soporta hasta mil 814 kilos (4000 libras), según el sitio web de Ford.

La Ford 150 es una buena opción para carga, así como por sus sistemas que facilitan las maniobras de reversa y enganche (Ford)

Tesla Model Y

Este modelo salió a la venta en 2020 y actualmente cuesta alrededor de 39.990 dólares. Está catalogado como uno de los mejores vehículos eléctricos de Tesla en los últimos años, por encima de las versiones S y X, que dejaron de fabricarse cuando la compañía liderada por Elon Musk decidió enfocar parte de su producción en otros desarrollos tecnológicos.

Ford F-150

Esta camioneta tiene un precio base de 37.290 dólares y está disponible en versiones de gasolina e híbrida. Sobresale por su confiabilidad, sus monitores de punto ciego y sus sistemas de asistencia a la conducción, que facilitan las maniobras de reversa y el enganche de remolques.