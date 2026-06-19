Aumenta el salario mínimo en Cuba desde julio: a cuánto llega el sueldo base y otros cambios

El gobierno de Cuba dio a conocer una serie de medidas vinculadas con salarios, empleo y seguridad social durante una sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Las disposiciones forman parte de un conjunto de transformaciones económicas y sociales debatidas por las autoridades para responder a la situación económica que atraviesa la isla.

Reforma salarial en Cuba: qué cambios entrarán en vigor

“El gobierno cubano anunció una reforma salarial para el sector estatal. La medida beneficiaría al 51% de los trabajadores y comienza aplicarse en julio, con pago efectivo en agosto”, anunció el Ministerio de la Industria Alimentaria de Cuba en su cuenta de X.

Cuba anunció un nuevo salario mínimo que entrará en vigor en julio X @minalcuba

Con las nuevas medidas, el aumento del salario mínimo llevará el piso del sueldo de 2100 a 3210 pesos cubanos (CUP), lo que equivale aproximadamente a 133 dólares estadounidenses.

Además de este incremento, las autoridades informaron que serán revisados todos los grupos salariales vigentes dentro del sector presupuestado estatal. El objetivo es modificar la estructura actual de ingresos y adecuarla a las nuevas condiciones económicas.

El programa también contempla que los salarios mínimos, las pensiones y otras prestaciones de la seguridad social puedan revisarse cada año al tomar como referencia el movimiento de la inflación. Otra de las medidas anunciadas es la incorporación de sistemas de remuneración variable asociados a resultados productivos, exportaciones u otros indicadores definidos por las entidades estatales.

Cambios para las empresas estatales y negociación de salarios en Cuba

La propuesta incluye modificaciones para las empresas de propiedad estatal. Entre ellas figura:

La eliminación de la escala salarial uniforme actualmente vigente en ese sector.

actualmente vigente en ese sector. Bajo el nuevo esquema, las remuneraciones finales podrán acordarse entre las administraciones, los trabajadores y las organizaciones sindicales, tras considerar la capacidad financiera de cada entidad.

Las autoridades también plantean la creación de mecanismos que permitan una mayor relación entre productividad e ingresos, dentro de un modelo donde el salario mínimo funcione como referencia básica.

Cuba establece nuevas reglas para el pluriempleo y las modalidades de trabajo

Las reformas laborales incorporan cambios para quienes desarrollan más de una actividad económica. Profesionales de sectores como salud, educación, investigación y administración pública podrán ejercer funciones adicionales sin requerir autorizaciones administrativas previas.

Según el régimen cubano, las nuevas acciones pretenden fortalecer la estabilidad laboral y eliminar los antiguos topes que limitaban las pensiones de los ciudadanos Facebook Presidencia Cuba

El paquete normativo también habilita modalidades de teletrabajo desde el exterior cuando exista acuerdo entre empleador y trabajador. Asimismo, se abre la posibilidad de pactar jornadas laborales reducidas mediante negociación entre empresas y sindicatos.

De igual manera, se permitirá que empleados participen en tareas complementarias dentro de sus propias entidades, lo que incluye actividades relacionadas con mantenimiento y otras labores de apoyo.

Pensiones y seguridad social: los principales cambios

La reforma incorpora modificaciones en el sistema previsional. Una de ellas elimina los límites que existían para calcular determinadas pensiones, lo que permitirá que los aportes derivados de múltiples empleos sean considerados al momento de la jubilación.

Las autoridades también prevén reconocer hasta diez años dedicados al cuidado de familiares dentro del tiempo de servicio exigido para acceder a una pensión. Por otra parte, quienes trabajen simultáneamente en el sector estatal y en actividades privadas podrán realizar contribuciones a ambos regímenes de seguridad social.