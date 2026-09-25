Alcaldesa de Doral en Florida: “Nuestra policía no ha colaborado con ICE en ninguna redada”

Líderes demócratas del sur de Florida le exigieron a la alcaldesa de Doral, Christi Fraga, que rescinda el acuerdo 287(g) firmado con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). En respuesta, la mandataria afirmó que los oficiales locales “no han colaborado con la agencia de ninguna redada”.

La postura de la alcaldesa de Doral sobre las redadas del ICE en el condado

Fraga discutió sobre los operativos del ICE en una entrevista para el programa de “Encuentro Virtual” con la periodista Gloria Ordaz. Allí, aseguró que la policía de Doral no ha participado en redadas y no ha enviado agentes a recibir entrenamiento tras el programa 287(g).

La alcaldesa de Doral aseguró que ningún oficial de su condado participó en redadas migratorias Instagram/@christifraga

“Esto era necesario y obligatorio del Estado. De todas maneras, ningún oficial de nuestra policía fue enviado a las redadas migratorias”, dijo.

En ese contexto, justificó que firmó el acuerdo debido a las advertencias de Florida, Ron DeSantis, de destituir a funcionarios electos. “Fue una obligación estatal. Nosotros actuamos con base en la información del momento y nuestro abogado recomendó que era necesario [firmar el convenio]”, sostuvo.

El pedido de la alcaldesa de Doral tras las redadas migratorias del ICE

Ante la preocupación de la comunidad migrante por las redadas en el condado, Fraga afirmó que le comunicó dicho temor a la Casa Blanca y que le expresó al presidente Donald Trump la situación de las familias venezolanas que están por perder su Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés).

Christi Fraga aseguró que le comunicó al presidente Donald Trump sobre la suspensión del TPS a los venezolanos Facebook Venezuelan American Alliance - VAA - Facebook Venezuelan American Alliance - VAA

“Ese es mi deber, abogar por nuestras familias. Cuando se canceló el TPS, fuimos los primeros que pasamos resoluciones, cartas”, señaló.

“Con todo lo que hemos apoyado a esta comunidad, creo que es muy injusto y hemos hecho todo lo que está en nuestro alcance”, agregó.

Christi Fraga afirmó que le comunicó el temor de la comunidad migrante ante las redadas migratorias Julia Demaree Nikhinson - AP

De igual modo, la alcaldesa manifestó que envió una carta al fiscal general de Florida para solicitar una determinación oficial previo a tomar una decisión sobre si rescindir o mantener el convenio del programa 287(g).

El pedido a Christi Fraga sobre las detenciones del ICE

En medio de los dichos de Fraga, un grupo de líderes demócratas del sur de la Florida (encabezado por el excongresista Joe García y el alcalde de South Miami, Javier Fernández) se concentró frente al Ayuntamiento de Doral para exigir la cancelación inmediata del convenio 287(g).

Según CBS News, García calificó la aprobación del acuerdo por parte del Concejo Municipal como “indigna” y rechazó la justificación de la alcaldía de que no tenían alternativa.

“Podrían haber optado por la compasión, pero eligieron la crueldad”, dijo García. “Y ahora, cuando les llega la hora de rendir cuentas, dicen: ‘No tenía ni idea. Eso no tiene nada que ver conmigo’. Pues bien, eso no es cierto”, señaló.