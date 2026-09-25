Tres huracanes en el Pacífico amenazan a México y Hawái este fin de semana

Tres huracanes mantienen la atención en el Pacífico mientras avanzan por distintas zonas de la cuenca y generan amenazas diferentes para México y Hawái. Polo se dirige hacia Baja California Sur y posteriormente hacia el territorio continental mexicano, mientras Nolo se aproxima al sur de las islas y Odalys, que alcanzó rápidamente la categoría 4, por ahora se mantiene alejada de las costas.

Tres huracanes: Polo, Nolo y Odalys concentran la actividad del Pacífico

El escenario previsto para este fin de semana combina tres huracanes activos con características y trayectorias diferentes. Los pronósticos del Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) muestran a Polo con un avance hacia México y a Nolo en desplazamiento hacia el sur de Hawái, mientras que Odalys continúa sobre aguas del Pacífico oriental.

Satélite De La NOAA Sobre Los Tres Sistemas

El NHC señaló que mientras Polo tiene una trayectoria con alta confianza hacia Baja California y posteriormente México continental, Nolo todavía presenta cierta incertidumbre en su desplazamiento al sur de Hawái.

Odalys, en tanto, tiene previsto debilitarse de manera considerable y convertirse en un sistema postropical.

México: Polo recupera la categoría 5 y avanza hacia Baja California

Polo es el sistema que representa la amenaza más directa para México. El NHC informó este viernes que el huracán volvió a alcanzar la categoría 5.

El organismo estableció su intensidad inicial en 140 nudos, equivalentes a 161 millas por hora (259 km/h).

Polo recuperó la categoría 5 con vientos máximos sostenidos de 161 mph (259 km/h) NHC

El pronóstico oficial indica que hay una alta probabilidad de que Polo toque tierra primero en Baja California Sur y posteriormente avance hacia el territorio continental mexicano después de atravesar el golfo de California.

El NHC explicó que Polo continúa su desplazamiento sobre aguas muy cálidas y dentro de un entorno de baja cizalladura vertical, condiciones que pueden permitir fluctuaciones de intensidad durante este viernes.

A partir del sábado, sin embargo, se espera un aumento de la cizalladura y el comienzo de una tendencia de debilitamiento.

Hawái: Nolo amenaza con lluvias extremas e inundaciones

En Hawái, el principal foco está puesto en Nolo, que se fortaleció hasta convertirse en huracán y podría alcanzar la categoría 3 o superior durante el sábado.

El sistema se desplaza al sur de la Isla Grande y, aunque el centro del ciclón no tiene previsto atravesar directamente la isla, su proximidad puede generar impactos importantes.

Nolo se aproxima al sur de la Isla Grande de Hawái, con la amenaza de convertirse en huracán mayor durante el fin de semana NHC

El NHC informó que Nolo presentaba una intensidad inicial de 70 nudos, equivalente a 81 millas por hora (130 km/h). El pronóstico prevé un fortalecimiento rápido durante las próximas horas, con vientos que podrían alcanzar 132 millas por hora (212 km/h) antes de comenzar a disminuir posteriormente.

La entidad advirtió que las condiciones de tormenta tropical podrían comenzar durante la noche del viernes en la Isla Grande y que las condiciones de huracán son posibles durante el sábado, especialmente en áreas de terreno escarpado.

También existe una vigilancia de tormenta tropical para el condado de Maui, donde podrían registrarse los efectos más severos a partir del sábado.

Fox Weather informó que algunas zonas de la Isla Grande podrían recibir hasta 35 pulgadas (88 centímetros) de lluvia durante el episodio asociado con Nolo. Las zonas de mayor pendiente pueden quedar especialmente expuestas a deslizamientos y corrientes de agua, mientras que también se anticiparon grandes olas potencialmente dañinas en sectores de la costa de la Isla Grande.

Odalys alcanzó la categoría 4 de huracán en el Pacífico

El tercer sistema es Odalys, que este viernes experimentó una intensificación rápida y alcanzó la categoría 4. El NHC estableció su intensidad inicial en 115 nudos, equivalentes a 132 millas por hora (213 km/h).

Odalys mantendrá una trayectoria sobre mar abierto sin amenazar directamente a México o Hawái NHC

A diferencia de Polo y Nolo, el pronóstico de Odalys no muestra un acercamiento directo a México o Hawái. El sistema continuará su desplazamiento sobre el Pacífico y se prevé que pierda fuerza progresivamente.

De acuerdo con la trayectoria oficial, Odalys podría alcanzar una intensidad máxima de 120 nudos, equivalente a 138 millas por hora (222 km/h), durante las próximas horas.

Después comenzaría un debilitamiento marcado: para el domingo se prevé que sus vientos bajen hasta 46 millas por hora (74 km/h) y que el sistema pase a ser postropical. El NHC proyecta que posteriormente continúe su debilitamiento hasta convertirse en un remanente de baja presión.