Aviso de huracán en California y cómo continúa la tormenta en las próximas horas

El huracán Polo mantiene su fuerza mientras avanza hacia el noroeste de México y se aproxima a una etapa decisiva de su recorrido. El sistema se dirige hacia Baja California, donde se espera que toque tierra con fuerza de huracán mayor, mientras sus efectos indirectos comienzan a extenderse hacia California y otros sectores del suroeste de Estados Unidos.

Huracán Polo: cómo serán las próximas horas, según los pronósticos

Según el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés), Polo se mantuvo estable durante las últimas horas en cuanto a su estructura convectiva.

El ojo aún presenta una apariencia irregular y el núcleo interno se debilitó ligeramente, aunque el sistema conserva una intensidad considerable.

Satélite De La NOAA Sobre Los Sistemas Del Pacífico

El organismo estableció inicialmente sus vientos máximos sostenidos en 100 nudos, equivalentes a 115 millas por hora (185 km/h). Los principales datos del ciclón son:

El sistema se desplaza hacia el norte-noreste. El centro del huracán alcanzaría la península de Baja California durante la tarde o la noche de este lunes.

Los pronósticos anticipan que el ciclón podría tocar tierra cerca de la costa occidental de Baja California con fuerza cercana a la de un huracán mayor. Después de atravesar la península, Polo pasaría brevemente sobre el golfo de California.

El segundo ingreso en tierra se produciría en el noroeste de México entre la noche del lunes y las primeras horas del martes. El NHC prevé que el sistema se debilite rápidamente después de ese segundo impacto debido al terreno montañoso.

Huracán Polo: California queda bajo vigilancia por lluvias e inundaciones

Aunque no se prevé que el centro de Polo toque tierra directamente en California, el avance del huracán tendrá consecuencias meteorológicas sobre el estado.

De acuerdo con Fox Weather, el gobernador Gavin Newsom declaró el estado de emergencia en el Estado Dorado ante la amenaza creciente vinculada con el sistema.

La medida está relacionada con los posibles efectos que la tormenta puede generar a medida que avance por el noroeste de México y su humedad alcance el suroeste estadounidense.

El huracán Polo se dirige hacia la costa occidental de la península de Baja California NHC

El medio señaló que los principales impactos previstos en EE.UU. se concentran en California, Arizona, Nuevo México y el noroeste de Texas.

El centro de pronósticos de Fox prevé acumulaciones de lluvia de hasta 10 pulgadas (25,4 centímetros) en sectores afectados por el sistema. Esa cantidad puede incrementar el riesgo de inundaciones y deslizamientos, especialmente en zonas con pendientes pronunciadas.

El huracán Polo se acerca a Baja California

El NHC proyecta que Polo avance hacia la península de Baja California durante este lunes. La previsión indica que el sistema llegará a la costa occidental de la península cerca de la intensidad de un huracán mayor, dentro del área alcanzada por la advertencia de huracán.

El huracán Polo cruzará brevemente el golfo de California tras atravesar la península NHC

El organismo espera que las condiciones propias de huracán y tormenta tropical se extiendan a través de Baja California durante el día y la noche, antes de alcanzar el territorio continental mexicano.

El pronóstico oficial contempla vientos máximos de 95 nudos, equivalentes a 110 millas por hora (177 km/h), aproximadamente 12 horas después de la posición inicial.

Para las siguientes 24 horas, el sistema se ubicaría sobre el este de Baja California con vientos de 75 nudos, equivalentes a 86 millas por hora (139 km/h).

El ciclón continuará su debilitamiento después de tocar tierra. El NHC estima que a las 36 horas sus vientos disminuirán hasta 40 nudos, equivalentes a 46 millas por hora (74 km/h), mientras el sistema se encuentre sobre territorio mexicano.