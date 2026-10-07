Trayectoria del potencial huracán Isaias que avanza en el Atlántico rumbo a EE.UU. y que podría llegar a categoría 2

La tormenta tropical Isaias se fortaleció durante las primeras horas del miércoles y mantiene una trayectoria que podría llevarla hacia la costa norte del Golfo de México a finales de esta semana. El sistema, que se desarrolla en un entorno favorable para su intensificación en el Atlántico, podría convertirse en un huracán importante antes de tocar tierra, aunque todavía existe incertidumbre sobre su recorrido.

¿Nuevo huracán? Isaias se fortalece y apunta hacia la costa del Golfo

Los datos difundidos por el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) muestran un escenario de fortalecimiento marcado durante las próximas 48 horas.

Satélite De La NOAA Sobre El Golfo De México

Por su parte, Fox Weather advierte que el fenómeno podría alcanzar la fuerza de un huracán de categoría 2.

La zona potencialmente afectada comprende sectores de varios estados del sur de Estados Unidos, con riesgos que incluyen lluvias torrenciales, inundaciones repentinas, vientos dañinos, marejada ciclónica y tornados.

Los puntos principales del escenario previsto son:

La tormenta tropical Isaias se formó a partir de la Depresión Tropical Nueve en la bahía de Campeche y presenta vientos sostenidos de 40 millas por hora (64 km/h).

El sistema se desplaza hacia el este-noreste y posteriormente se espera que gire hacia el noreste y luego hacia el norte.

El NHC proyecta que Isaias alcance vientos máximos de 110 millas por hora (177 km/h) en aproximadamente 48 horas.

La llegada a la costa norte del golfo podría producirse entre la noche del viernes y las primeras horas del sábado, aunque todavía hay incertidumbre.

Los sectores de la costa entre Biloxi, Mississippi, y Panama City, Florida, aparecen dentro del área considerada para un posible impacto.

Temporada de huracanes: el pronóstico anticipa una intensificación de Isaias

Las condiciones ambientales actuales favorecen el fortalecimiento de Isaias. Según el NHC, las aguas presentan temperaturas de entre 86°F y 88°F (30°C y 31°C), mientras que existe una cantidad abundante de humedad en las capas profundas de la atmósfera y una cizalladura del viento relativamente baja a moderada.

El Centro Nacional de Huracanes proyecta que el sistema alcance vientos máximos de 110 mph (177 km/h) en aproximadamente 48 horas NHC

Ese entorno podría permitir que la estructura interna de la tormenta se organice con rapidez. Los modelos especializados en ciclones tropicales utilizados por el NHC muestran la posibilidad de que Isaias desarrolle un núcleo interno durante el miércoles.

La evolución prevista muestra un incremento acelerado de los vientos:

En el momento inicial del pronóstico: 40 millas por hora (64 km/h).

A las 12 horas: 60 millas por hora (97 km/h).

A las 24 horas: 75 millas por hora (121 km/h).

A las 36 horas: 90 millas por hora (145 km/h).

A las 48 horas: 110 millas por hora (177 km/h).

A las 60 horas: 105 millas por hora (169 km/h).

A las 72 horas: 85 millas por hora (137 km/h), ya sobre tierra.

Lluvias intensas y riesgo de inundaciones por la tormenta tropical Isaias

Además de la amenaza asociada al viento, las precipitaciones constituyen uno de los principales riesgos de Isaias.

El sistema podría producir lluvias intensas sobre la costa del Golfo y posteriormente sobre amplias zonas del sureste estadounidense durante el viernes y el fin de semana.

La Tormenta Tropical Isaias

Según Fox Weather, las estimaciones actuales contemplan acumulaciones de entre seis y diez pulgadas (15 y 25 centímetros), con cantidades localmente superiores. Ese volumen podría provocar inundaciones repentinas y urbanas y, posteriormente, crecidas de ríos.

El medio detalló que las autoridades emitieron una alerta de riesgo de inundaciones repentinas para el viernes que abarca sectores de Louisiana, Mississippi, Alabama, Florida y Georgia, además de áreas del sur de Tennessee y del suroeste de Carolina del Norte y del oeste de Carolina del Sur.

Dentro de esa zona, el riesgo alcanza un nivel tres de cuatro en Mobile, Alabama, y en el Panhandle de Florida ubicado al oeste de Panama City. Un nivel dos comprende Atlanta y Montgomery, Alabama, y posteriormente el riesgo se desplaza tierra adentro durante el sábado hacia sectores de las Carolinas y del valle de Tennessee.