Bill Gates: “La IA puede mejorar la vida de las personas en todos los niveles de ingresos, pero no lo hará automáticamente”

El empresario y filántropo Bill Gates advirtió sobre los riesgos de la inteligencia artificial (IA) y cuestionó la velocidad con la que avanza esta tecnología, ante sus posibles efectos sobre el empleo, la seguridad y la distribución de sus beneficios. En una entrevista, el magnate se refirió a las consecuencias del uso masivo de esta tecnología.

Bill Gates dijo que la inteligencia artificial no beneficiará automáticamente a todos

El cofundador de Microsoft habló en diálogo con The New York Times en sus oficinas del área de Seattle, Estados Unidos. Allí presentó su visión con respecto al impacto de la inteligencia artificial en las sociedades: “La IA puede mejorar la vida de las personas en todos los niveles de ingresos, pero no lo hará automáticamente”.

Bill Gates habló sobre la IA y sus riesgos

El empresario explicó que la tecnología puede generar beneficios importantes, pero advirtió que será necesario adoptar medidas para que lleguen a toda la sociedad. También cuestionó a la industria tecnológica por minimizar públicamente algunos de los riesgos asociados con el desarrollo de sistemas cada vez más avanzados.

“En privado, las personas que entienden lo bueno que es esto y cuánto está mejorando están muy preocupadas”, señaló. Según Gates, quienes conocen de cerca la evolución de estas herramientas pueden tener preocupaciones que no expresan públicamente debido a los intereses económicos vinculados con el sector.

“No digas eso. Es malo para nosotros”, relató sobre lo que, según su descripción, algunos ejecutivos se dicen entre sí para evitar cristalizar críticas sobre la IA.

Los riesgos de la IA que preocupan a Bill Gates

Gates señaló entre sus principales interrogantes la pérdida de empleos y el bioterrorismo. En su análisis sobre el futuro de la tecnología, también planteó riesgos relacionados con la posibilidad de que sistemas avanzados actúen de maneras que sus desarrolladores no puedan controlar por completo.

El empresario sostuvo que los avances de la inteligencia artificial fueron más rápidos de lo que había previsto. También advirtió sobre las capacidades de algunos modelos para proporcionar información relacionada con la elaboración de armas biológicas.

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“Simplemente avanzan a toda velocidad y esperan que lo bueno supere a lo malo”, afirmó al describir la actitud que atribuye a parte de la industria tecnológica. En ese sentido, el empleo ocupa un lugar central en sus planteos.

En un texto publicado en su sitio web Gates Notes, señaló que la IA puede sustituir tareas que requieren capacidades cognitivas humanas y anticipó una fuerte transformación del mercado laboral.

Qué propone Bill Gates ante el avance de la IA

En el extenso ensayo publicado en su portal sostiene que la sociedad debe prepararse para evitar que el desarrollo de estas herramientas amplíe las desigualdades económicas.

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Entre sus propuestas aparecen cambios en las políticas públicas y medidas destinadas a garantizar que los beneficios de la tecnología lleguen también a las personas con menores ingresos y a los países más pobres.

Además, mencionó nuevos impuestos y restricciones para determinados usos de la IA. Gates también plantea que los gobiernos y las organizaciones filantrópicas tendrán un papel esencial en esa transición.

En su análisis sostiene que la inteligencia artificial puede convertirse en una herramienta para reducir desigualdades, pero que será necesario establecer políticas que permitan distribuir sus beneficios de manera más amplia.