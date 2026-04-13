Bill Gates: “Es salvaje que alguien pueda tener tanto dinero como yo”

El empresario Bill Gates planteó una reflexión sobre la magnitud de su patrimonio durante una entrevista televisiva en la que también detalló su estrategia para las próximas dos décadas. En ese contexto, señaló que le resulta llamativo que una sola persona concentre una riqueza de su nivel.

La estrategia de Bill Gates para gastar su patrimonio

En una entrevista con CBS Mornings, el cofundador de Microsoft explicó que planea destinar su patrimonio y el de su fundación a iniciativas de salud y educación en los próximos años. Según explicó, la intención es generar impacto en problemas actuales y dejar que futuras generaciones de personas con alto patrimonio aborden desafíos posteriores.

“Al decidir gastar todo este dinero podemos lograr mucho más; y después de eso, habrá otras personas muy ricas que podrán entender cuáles son los problemas, qué es lo que aún queda”, dijo. “Ya sabes, de cierta forma es salvaje que alguien pueda tener tanto dinero como yo. Es salvaje“, agregó.

El plan del magnate empresarial contempla destinar más de US$200 mil millones en áreas vinculadas a la salud global y la educación, según estimó.

Gates señaló que se considera responsable de administrar estos recursos y dirigirlos hacia sectores con mayores necesidades: “Es una especie de enfoque impulsado por valores de equidad que heredé de mis padres”.

En ese esquema también participa el inversor estadounidense Warren Buffett, cuya contribución forma parte del financiamiento de la organización de Gates. Ambos coinciden en concentrar el uso de fondos durante este período específico.

Una vez finalizados los 20 años, la fundación dejará de operar. El empresario y cofundador de Microsoft explicó que no busca mantener una estructura permanente, sino concentrar esfuerzos en un lapso definido para maximizar resultados.

Bill Gates anunció que donará casi toda su fortuna personal en los próximos 20 años y que la Fundación Gates cerrará sus puertas en 2045 Lindsey Wasson - AP

Los objetivos de Bill Gates para la salud global

Entre los objetivos principales del empresario se encuentra la reducción de la mortalidad infantil. Gates destacó que, en las últimas décadas, la cifra anual descendió de aproximadamente 10 millones a menos de 5 millones, en parte por campañas de vacunación financiadas por su organización.

“Vi que las vacunas que podrían salvar esas vidas se les daban a niños ricos que no estaban en riesgo y no a los niños en otros países”, dijo a CBS Mornings: “Hemos podido asegurarnos de que las vacunas que evitan que mueras por diarrea o neumonía y otras enfermedades ahora lleguen a casi todos esos niños”.

El empresario también expresó preocupación por posibles recortes en programas de ayuda internacional por parte de gobiernos. Señaló que una disminución en esos recursos podría revertir avances y aumentar nuevamente las tasas de mortalidad.

Dentro de las metas planteadas por Gates se incluye:

La eliminación o control de enfermedades como la polio, la malaria, la tuberculosis y el sarampión .

. Avances en el tratamiento del VIH y en investigaciones vinculadas al Alzheimer.

“La mayoría de las cosas en las que trabajo ya no serán problemas, ya sabes, la tuberculosis debería ser erradicada, el sarampión debería ser erradicado, la malaria”, mencionó Gates: “Ahora tenemos herramientas que nos dan la oportunidad de deshacernos de ella por completo”.

Bill Gates actualmente se encuentra en lo que él describe como el "último capítulo" de su carrera, durante el cual se desempeña como administrador de su riqueza y de los recursos de su fundación (Foto: Instagram @ThisisBillGates) - Archivo

El debate sobre la desigualdad y el sistema económico

Durante la entrevista, Gates sostuvo que el sistema económico vigente ha permitido avances en distintos indicadores sociales, aunque reconoció que presenta limitaciones.

“El capitalismo es el sistema que organiza la actividad humana y que llevó a que las personas ahora vivan más del doble de lo que vivían hace 100 años. Este sistema es muy imperfecto, pero a lo largo del tiempo ha funcionado muy bien“, explicó: “En esto ves los resultados en términos de educación, esperanza de vida y libertad“.

Al mismo tiempo, consideró válido discutir aspectos como la carga impositiva sobre grandes fortunas y el rol de las empresas. Su planteo incluyó la necesidad de revisar mecanismos para reducir brechas económicas.

La reflexión sobre su patrimonio se vinculó con este punto. Gates afirmó que la acumulación de riqueza en niveles elevados plantea interrogantes y que su decisión de donar responde a esa situación.

“Esta es la última parte de mi vida y soy un administrador de estos recursos. Debo asegurarme de que se gasten bien y lo antes posible. Veo estas cosas como urgentes“, expresó el cofundador de Microsoft. ”Me comprometo a que mi dinero y el dinero de la fundación se gasten en su totalidad durante los próximos 20 años", remarcó.