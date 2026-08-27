Bill Gates, sobre la IA: “Me sorprende sentirme así, nunca he visto un problema que la innovación no pueda resolver”

Bill Gates cambió el tono con el que durante años habló de la inteligencia artificial (IA). El cofundador de Microsoft ahora expresó temor por sus efectos y vinculó esa inquietud con el impacto de la IA en el empleo, la seguridad y el bienestar de los niños.

Por qué Bill Gates ahora teme por el avance de la inteligencia artificial

Según informó The Washington Post, Gates dijo que durante el último año aumentó su preocupación por la velocidad con la que la tecnología amplió sus capacidades. Mencionó avances en tareas laborales y ciberataques, y señaló la falta de progreso para limitar sus posibles daños.

Bill Gates habló sobre la influencia de la inteligencia artificial en las carreras del futuro

“Me sorprende sentirme así”, afirmó. Después agregó: “Nunca he visto un problema que la innovación no pueda resolver”. Durante años, Gates sostuvo una visión optimista sobre la IA.

Imaginó una tecnología capaz de liberar a las personas de parte del trabajo y acelerar descubrimientos contra enfermedades o el cambio climático. Ahora, sin abandonar esas expectativas, puso el foco en riesgos que considera más inmediatos.

Los tres riesgos de la IA que Bill Gates advierte para empleos, seguridad y niños

Las amenazas a la seguridad forman uno de los ejes de sus advertencias. Gates mencionó la posibilidad de que la IA facilite ataques informáticos, fraudes y el desarrollo de armas biológicas.

El empleo representa otro frente. La capacidad de los sistemas para completar tareas de oficina superó sus propias expectativas y reforzó su temor a una destrucción de puestos de trabajo, tanto por programas de inteligencia artificial como por robots que incorporen esa tecnología.

“Human Reserved” es una de las propuestas de Gates para mantener determinadas ocupaciones exclusivamente en manos de trabajadores humanos Unsplash

Para proteger los puestos de trabajo frente a la IA, Gates planteó distintas alternativas. Entre ellas aparecen nuevos impuestos vinculados con la tecnología y una propuesta que denominó “Human Reserved”, que reservaría determinadas ocupaciones para trabajadores humanos. También puso atención en los chicos. Gates teme que el uso de estas herramientas perjudique el aprendizaje o debilite las relaciones humanas durante etapas sensibles del desarrollo.

El pedido de Gates para que el gobierno intervenga frente a la IA

La preocupación del empresario no se limita a la velocidad de los avances. Gates reclamó una mayor regulación de los modelos avanzados de inteligencia artificial y sostuvo que las compañías del sector no pueden controlarse por sí solas.

El cofundador de Microsoft pidió que el gobierno de EE.UU. ocupe un papel central frente a los riesgos para la seguridad nacional, el empleo y el bienestar infantil. “Mi opinión básica es que nadie apareció”, dijo Gates. Luego añadió: “Así que este es un llamado estridente y quiero que sea bipartidista”.

El cofundador de Microsoft sostuvo que las empresas tecnológicas no pueden asumir por sí solas el control de los riesgos de la IA AFP

Sus propuestas incluyen marcos nacionales e internacionales para supervisar los riesgos de la tecnología. También imaginó una estructura con funcionarios electos, especialistas y ciudadanos para participar en esa tarea.

Ese enfoque podría enfrentar resistencia entre sectores de Silicon Valley y funcionarios de la administración de Donald Trump que favorecen reglas menos restrictivas. Esos sectores sostienen que una regulación limitada permite acelerar los beneficios de la inteligencia artificial y fortalece el liderazgo de Estados Unidos en el área.

Gates dijo que ya conversó con ejecutivos de empresas de inteligencia artificial sobre sus inquietudes y sus propuestas. Además, aclaró que sus ideas regulatorias todavía no alcanzaron un nivel de detalle suficiente para conseguir el respaldo de esos dirigentes.

Los beneficios que Bill Gates todavía ve en la IA y su nueva prioridad

El cambio de tono no eliminó su expectativa sobre las ventajas de la tecnología. Gates todavía cree que puede mejorar la salud, los servicios gubernamentales y la educación. En esa línea, señaló que ya ayuda a agricultores y otras personas en regiones más pobres.

En su ensayo resumió esa tensión entre beneficios y riesgos. “La IA puede mejorar la vida de las personas en todos los niveles de ingresos. Pero eso no ocurrirá automáticamente”, escribió.

Durante la entrevista también sostuvo: “Lo bueno realmente está ahí, sin exagerar”. Su pregunta ahora pasa por cuánto daño puede aceptar la sociedad frente a los beneficios: “¿Podemos tener una pequeña cantidad de lo malo con grandes cantidades de lo bueno?”.

Gates dijo que planea dedicar la mayor parte de su tiempo a impulsar respuestas frente a los problemas asociados con la inteligencia artificial, una prioridad que podría reducir el tiempo que destina a su trabajo filantrópico en la Fundación Gates.