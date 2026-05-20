El plan de Kathy Hochul para proteger los puestos de trabajo en Nueva York frente a la IA

La gobernadora Kathy Hochul anunció la composición de FutureWorks, una comisión lanzada en marzo y encargada de elaborar recomendaciones sobre cómo Nueva York puede proteger los ingresos de los trabajadores ante el avance de la tecnología y las herramientas de inteligencia artificial. El grupo está integrado por 20 expertos en las áreas de tecnología, desarrollo de la fuerza laboral, educación y economía.

Cómo la IA amenaza empleos iniciales e ingresos laborales en Nueva York

La oficina de la gobernadora Hochul explicó que el lanzamiento de FutureWorks responde a los cambios que la IA genera en el mercado laboral. Los datos de investigaciones señalan que más del 30% de los trabajadores enfrenta el riesgo de alteración significativa o desplazamiento debido a la adopción de estos sistemas.

Hochul aseguró que la IA podría generar complicaciones y cambios repentinos para un 30% de los trabajadores de Nueva York flickr Hochul

En la ciudad de Nueva York, las cifras indican que la cantidad de empleos corporativos de nivel inicial en las corporaciones registró una caída del 37% entre 2022 y 2024. Hochul mantuvo encuentros con personas afectadas por despidos en el sector tecnológico, quienes manifestaron.

“Preparar nuestra economía para competir con la IA puede resultar en el reto definitivo de nuestros tiempos”, señaló la mandataria. El objetivo principal de la comisión es entregar un informe con estrategias para hacer frente a esta problemática antes de fin de año.

Quiénes integran FutureWorks, la comisión de Kathy Hochul sobre IA y empleo

La oficina de la gobernadora indicó que la presidencia de la comisión recae en tres figuras con trayectoria en el servicio público, la investigación y el sector privado.

Tom Perez : socio de un estudio jurídico y exsecretario de trabajo de Estados Unidos durante la administración de Barack Obama .

: socio de un estudio jurídico y exsecretario de trabajo de Estados Unidos durante la administración de . Thasunda Brown Duckett : presidenta de TIAA , una organización proveedora de soluciones de retiro e inversión.

: presidenta de , una organización proveedora de soluciones de retiro e inversión. Molly Kinder: integrante de la Institución Brookings, donde dirige proyectos sobre la transformación del trabajo por la IA.

El resto de los integrantes incluye a líderes sindicales como Mario Cilento, presidente de la Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales del estado de Nueva York (AFL-CIO, por sus siglas en inglés); y a representantes de empresas como Arvind Krishna, presidente de IBM.

AI Prep: los programas de Nueva York para capacitar estudiantes y trabajadores ante la IA

Como parte de las acciones para la preparación de la población para la expansión de las inteligencias artificiales en el mercado laboral, el estado de Nueva York puso en marcha dos iniciativas de entrenamiento denominadas AI Prep.

La primera es la AI Prep for Internships que corre a cargo de la Universidad estatal de Nueva York (SUNY, por sus siglas en inglés). Este esquema brindará formación a estudiantes de grado para la obtención de pasantías remuneradas en empresas de tecnología.

La segunda es la AI Prep for Jobs, programa liderado por la organización Pursuit que busca conectar a personas de bajos ingresos con carreras en el ámbito de la tecnología. Para eso, utilizará programas acelerados de capacitación y métodos de enseñanza intensivos como alternativa a las carreras tradicionales.

Hochul anunció la iniciativa AI Prep para ayudar a los estudiantes que en un futuro entrarán al mercado laboral de Nueva York @GovKathyHochul

Asimismo, la agencia Empire State Development (ESD) colaborará con la red de centros de asistencia para emprendedores (EAC, por sus siglas en inglés), para capacitar a dueños de pequeños negocios. La organización Welcome to Chinatown actuará como centro estatal especializado en IA en emprendimientos de comunidades desfavorecidas.

Empire AI y capacitación estatal: la estrategia de Nueva York para el uso responsable de la IA

El plan de la gobernadora Hochul incluye el proyecto Empire AI, una asociación con un capital de 500 millones de dólares para la creación de un centro de computación de vanguardia en la Universidad de Buffalo, perteneciente a la red de la SUNY.

En cuanto al personal de la administración, la gobernadora extendió la formación a los empleados del estado sobre el uso de la IA con seguridad en el sitio de labores. La iniciativa contó con un programa piloto que involucró a 1000 trabajadores y el uso de una herramienta de generación de contenido para aplicar los conocimientos.