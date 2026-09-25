Buenas noticias para Nueva York: Kathy Hochul financia la última etapa de restauración del lago de Prospect Park en Brooklyn

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, anunció una asignación estatal adicional de US$4 millones para completar la restauración de la ribera del lago de Prospect Park, en Brooklyn. El proyecto contempla accesos más seguros para visitantes, mejoras en la calidad del agua y obras para reducir el impacto de las lluvias intensas en el entorno del parque. El costo total informado para la restauración es de US$25 millones.

La inversión de Nueva York en el lago de Prospect Park

Según informó la oficina de la gobernadora, el dinero permitirá avanzar en las fases finales del plan de restauración de la ribera. El anuncio describe obras de acceso adaptado a personas con discapacidad y medidas de gestión del agua pluvial.

Hochul situó el acceso público y la calidad del agua en el centro de la decisión. “Al restaurar la orilla del lago de Prospect Park, mejoramos la calidad del agua y su resiliencia natural, aseguramos un acceso seguro al lago para residentes y visitantes”, afirmó la gobernadora, en traducción del comunicado oficial en inglés. La financiación es estatal.

Vista abierta de Prospect Park en Brooklyn ProspectPark.org

Qué obras están previstas en el parque de Brooklyn

La etapa anunciada apunta a reducir el pavimento junto al lago, a la altura de Wellhouse Drive, y captar la escorrentía que llega desde las laderas próximas. También prevé reconstruir el sendero ecuestre con infraestructura para manejar el agua de lluvia.

Esas intervenciones buscan limitar los problemas que, según la gobernación, han afectado a comunidades cercanas durante tormentas fuertes.

El plan difundido por la gobernación incluye estas intervenciones:

Sustituir extensas superficies de asfalto por jardines de lluvia, capaces de recibir parte del agua que escurre por el terreno

por jardines de lluvia, capaces de recibir parte del agua que escurre por el terreno Instalar nuevo mobiliario para quienes usan el parque y diseñar postes de iluminación que reduzcan la luz dirigida al cielo

para quienes usan el parque y diseñar postes de iluminación que reduzcan la luz dirigida al cielo Mejorar el acceso a la ribera para personas con discapacidad y otros visitantes

La comunicación oficial presenta la inversión como la fase final de un plan de restauración más amplio. Eso distingue el aporte nuevo de otras obras del mismo lago: en agosto, la ciudad de Nueva York informó que había completado una mejora de infraestructura de US$1,4 millones vinculada con el control del agua.

El lago de Prospect Park es uno de los lugares clave de la reserva de Brooklyn ProspectPark.org

Un espacio público para las familias de Brooklyn

El lago es un espacio de recreación abierto a residentes y visitantes de Brooklyn, incluidas las familias latinas que utilizan Prospect Park (ver sitio oficial).

La mejora del acceso y del manejo de las lluvias es relevante para quienes recorren su ribera o viven en los alrededores.

La gobernación también señaló que el lago alberga peces, anfibios y aves. El proyecto combinará las obras de manejo de agua con la conservación de ese hábitat. La magnitud del efecto sobre posibles inundaciones dependerá de la ejecución y los resultados de las intervenciones: el anuncio describe objetivos de la obra, no una reducción ya medida del riesgo para los barrios cercanos.

La noticia en pocas líneas

¿Qué anunció Hochul? US$4 millones adicionales de Nueva York para la restauración de la ribera del lago

US$4 millones adicionales de Nueva York para la restauración de la ribera del lago ¿Dónde será la obra? En Prospect Park Lake, dentro de Prospect Park, en Brooklyn

En Prospect Park Lake, dentro de Prospect Park, en Brooklyn ¿Qué cambios prevé? Accesos más seguros, manejo de escorrentía, jardines de lluvia y mobiliario público

Accesos más seguros, manejo de escorrentía, jardines de lluvia y mobiliario público ¿Cuándo terminará? El comunicado del 24 de septiembre no precisa una fecha de conclusión

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.