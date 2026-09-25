“Vota por un gobierno rápido”: Mamdani anuncia elecciones especiales en NYC de cara al 3 de noviembre

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, anunció una elección especial el próximo 3 de noviembre, fecha que coincide con los comicios de medio término. El objetivo es agilizar la estrategia de su administración por medio de cinco propuestas.

Qué se sabe de las elecciones especiales en la ciudad de Nueva York anunciadas por Mamdani

El demócrata confirmó los comicios para los neoyorquinos en redes sociales. Allí explicó que su objetivo es conocer de qué manera su administración podía trabajar con mayor rapidez.

“El gobierno no puede funcionar sin tu ayuda”, destacó el alcalde en un video desde el Ayuntamiento de Nueva York.

La ciudad puso a disposición información a través de la Comisión sobre Eficiencia Gubernamental. De igual modo, la administración Mamdani ofrece materiales informativos descargables en múltiples idiomas, entre ellos tarjetas resumen, folletos y diapositivas.

Cuáles son las propuestas que estarán presentes en la boleta de la ciudad de Nueva York

Los neoyorquinos tendrán que pronunciarse sobre cinco propuestas en la boleta electoral. Según el sitio web de la alcaldía, cuyo lema central es “Vota por un gobierno más rápido”, las iniciativas son las siguientes:

Comedores al aire libre y accesibilidad

Reducción de plazos : recortar el proceso de solicitud para comedores al aire libre de ocho meses a solo dos, lo que representa una aceleración del 75%.

: recortar el de ocho meses a solo dos, lo que representa una aceleración del 75%. Ahorro económico : permitir a los pequeños negocios ahorrar hasta US$1800 en costos de solicitud, además de miles de dólares en tiempo de personal.

: permitir a los pequeños negocios además de miles de dólares en tiempo de personal. Accesibilidad: acelerar en dos meses la tramitación de permisos para rampas de entrada y elevadores accesibles.

Una de las propuestas incluye acelerar en dos meses la tramitación de permisos para rampas de entrada y elevadores accesibles Instagram/@nycmayor

Contratación municipal para pequeños negocios y ONGs

Servicios más rápidos : agilizar la contratación pública con pequeñas empresas y organizaciones sin fines de lucro.

: agilizar la contratación pública con pequeñas empresas y organizaciones sin fines de lucro. Tiempos de espera: ahorrar a los contratistas de la ciudad hasta 30 días en el proceso de formalización contractual.

Seguridad vial e ingresos por bienes de la ciudad

Proyectos viales: ejecutar proyectos de seguridad en las calles, entre ellos la creación de carriles para bicicletas , en al menos un 33% .

ejecutar proyectos de seguridad en las calles, entre ellos , en al menos un . Recaudación de fondos: desbloquear más de US$200 millones en ingresos municipales mediante la venta de pequeños terrenos excedentes y derechos de aire no utilizados sobre inmuebles o monumentos históricos propiedad de la ciudad.

Una proyecta que acelerar la ejecución de proyectos de seguridad en las calles, entre ellos la creación de carriles para bicicletas Mariam Zuhaib - AP

Permisos de construcción de vivienda

Agilización de vivienda : simplificar los trámites para la construcción de viviendas con el fin de aumentar la oferta y acelerar los desarrollos.

: simplificar los trámites para la construcción de viviendas con el fin de aumentar la oferta y acelerar los desarrollos. Ventanilla única: consolidar 40 aprobaciones requeridas que están dispersas en 18 agencias y oficinas independientes en un solo punto de gestión.

Zohran Mamdani prevé simplificar los trámites para la construcción de viviendas Fotomontaje generado con IA (AP y Pexels)

Fondo de reserva y estabilidad fiscal

Fondo de emergencia : establecer un objetivo de ahorro formal para el fondo de reserva de la ciudad.

: establecer un objetivo de ahorro formal para el fondo de reserva de la ciudad. Meta de ahorro: fijar como meta mantener el equivalente al 12% de los ingresos fiscales totales de la ciudad para garantizar la estabilidad financiera a largo plazo.

Datos claves previo a votar en las elecciones especiales en NYC

Para participar en los comicios especiales, los neoyorquinos deben registrarse antes del 24 de octubre. Asimismo, tendrán la opción de votar de manera anticipada hasta el 1° de noviembre.

“Asegúrese de estar registrado para votar previo al 24 de octubre y conozca lo que aparece en la boleta electoral”, dijo Mamdani.