Caleb Williams lanza 3 TDs y Bears vencen 31-28 a Steelers sin Aaron Rodgers

CHICAGO (AP) — Caleb Williams lanzó para tres touchdowns, y los Bears vencieron el domingo 31-28 a los Steelers de Pittsburgh en un enfrentamiento de líderes divisionales. El viejo némesis de Chicago, Aaron Rodgers, estuvo fuera de juego por una fractura en la muñeca izquierda.

Rodgers tiene un récord de 25-5 contra los Bears durante su larga permanencia en Green Bay. Una vez se dirigió a la multitud en Soldier Field y gritó que seguía siendo dueño de Chicago. Pero el cuatro veces MVP no tuvo la oportunidad de demostrar si eso sigue siendo cierto.

Rodgers, quien cumplirá 42 años el dos de diciembre, se lesionó en el segundo cuarto de la victoria 34-12 sobre Cincinnati la semana pasada. Llevaba un soporte cuando practicó el viernes de manera limitada, pero los Steelers (6-5) optaron por Mason Rudolph en su lugar. Con la derrota están empatados por el primer lugar de la División Norte de la AFC con Baltimore.

Los Bears, líderes de la NFC Norte (8-3), ganaron por octava vez en nueve juegos. Después de remontar en los últimos dos minutos las tres semanas anteriores, esta vez mantuvieron una ventaja tardía.

Pittsburgh se acercó a tres puntos cuando Rudolph encontró a Pat Freiermuth para una anotación de tres yardas con seis minutos y medio restantes para culminar una serie de 17 jugadas. Los Steelers tenían el balón cerca del medio campo en el minuto final cuando Grady Jarrett desvió un pase en cuarta oportunidad en la línea, asegurando la victoria para Chicago.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes