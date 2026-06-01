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Noticias de Florida hoy, en vivo: se debate la propuesta de DeSantis para eliminar impuestos a la propiedad

Este lunes, la legislatura trata la medida que eliminaría los tributos residenciales para el 60% de los propietarios; y cobertura en tiempo real de clima, leyes y otros sucesos

El gobernador Ron DeSantis explicó apoyó la eliminación de impuestos a la propiedad en Florida
La legislatura debate en Florida el proyecto del gobernador Ron DeSantis para eliminar impuestos a la propiedad Instagram @flgovrondesantis

Se debate la propuesta de DeSantis para eliminar impuestos a la propiedad en Florida: qué saber

Este lunes comienza la sesión especial de la legislatura de Florida donde se debate la propuesta del gobernador Ron DeSantis para eliminar gradualmente los impuestos a la propiedad. Según Telemundo Miami, esta medida busca reducir los tributos residenciales y, según el mandatario, eliminaría este impuesto para el 60% de los propietarios en el estado.

La Legislatura de Florida durante la votación del rediseño electoral impulsado por DeSantis
La Legislatura de Florida durante la votación del rediseño electoral impulsado por DeSantisFoto AP / Mike Stewart

Por su parte, los críticos del proyecto expresan preocupación por el futuro financiamiento de servicios esenciales como la policía y los bomberos. Para su implementación, la iniciativa requiere la aprobación de tres quintos de ambas cámaras legislativas. En caso de avanzar, pasará a una votación en las elecciones generales de noviembre, donde necesitará el 60% de respaldo de los residentes.

Atención, beneficiarios de Florida: cuándo se paga el Seguro Social en junio

La Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) distribuirá los beneficios de junio en Florida a partir del miércoles 10 de ese mes, con una asignación de fechas basada en el día de nacimiento de los aportantes. Según Telemundo Miami, el esquema divide a los beneficiarios en tres grupos sucesivos los días miércoles 10, 17 y 24 de junio de 2026.

  • Nacidos del 1 al 10: 10 de junio.
  • Nacidos del 11 al 20: 17 de junio.
  • Nacidos del 21 al 31: 24 de junio.
La elegibilidad para recibir beneficios del Seguro Social no depende de la ciudadanía sino del historial de trabajo legal y del aporte al sistema mediante impuestos sobre la nómina
La elegibilidad para recibir beneficios del Seguro Social no depende de la ciudadanía sino del historial de trabajo legal y del aporte al sistema mediante impuestos sobre la nóminaImagen ilustrativa generada con IA

Por otra parte, los beneficiarios del Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI, por sus siglas en inglés) recibirán sus fondos este lunes 1° de junio. Para el resto del año, la institución mantendrá esta misma lógica de distribución, con los miércoles correspondientes y el primer día de cada mes para el programa suplementario.

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