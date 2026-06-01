Noticias de Florida hoy, en vivo: se debate la propuesta de DeSantis para eliminar impuestos a la propiedad

Este lunes comienza la sesión especial de la legislatura de Florida donde se debate la propuesta del gobernador Ron DeSantis para eliminar gradualmente los impuestos a la propiedad. Según Telemundo Miami, esta medida busca reducir los tributos residenciales y, según el mandatario, eliminaría este impuesto para el 60% de los propietarios en el estado.

La Legislatura de Florida durante la votación del rediseño electoral impulsado por DeSantis Foto AP / Mike Stewart

Por su parte, los críticos del proyecto expresan preocupación por el futuro financiamiento de servicios esenciales como la policía y los bomberos. Para su implementación, la iniciativa requiere la aprobación de tres quintos de ambas cámaras legislativas. En caso de avanzar, pasará a una votación en las elecciones generales de noviembre, donde necesitará el 60% de respaldo de los residentes.