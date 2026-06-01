Noticias de Florida hoy, en vivo: se debate la propuesta de DeSantis para eliminar impuestos a la propiedad
Este lunes, la legislatura trata la medida que eliminaría los tributos residenciales para el 60% de los propietarios; y cobertura en tiempo real de clima, leyes y otros sucesos
Se debate la propuesta de DeSantis para eliminar impuestos a la propiedad en Florida: qué saber
Este lunes comienza la sesión especial de la legislatura de Florida donde se debate la propuesta del gobernador Ron DeSantis para eliminar gradualmente los impuestos a la propiedad. Según Telemundo Miami, esta medida busca reducir los tributos residenciales y, según el mandatario, eliminaría este impuesto para el 60% de los propietarios en el estado.
Por su parte, los críticos del proyecto expresan preocupación por el futuro financiamiento de servicios esenciales como la policía y los bomberos. Para su implementación, la iniciativa requiere la aprobación de tres quintos de ambas cámaras legislativas. En caso de avanzar, pasará a una votación en las elecciones generales de noviembre, donde necesitará el 60% de respaldo de los residentes.
Atención, beneficiarios de Florida: cuándo se paga el Seguro Social en junio
La Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) distribuirá los beneficios de junio en Florida a partir del miércoles 10 de ese mes, con una asignación de fechas basada en el día de nacimiento de los aportantes. Según Telemundo Miami, el esquema divide a los beneficiarios en tres grupos sucesivos los días miércoles 10, 17 y 24 de junio de 2026.
- Nacidos del 1 al 10: 10 de junio.
- Nacidos del 11 al 20: 17 de junio.
- Nacidos del 21 al 31: 24 de junio.
Por otra parte, los beneficiarios del Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI, por sus siglas en inglés) recibirán sus fondos este lunes 1° de junio. Para el resto del año, la institución mantendrá esta misma lógica de distribución, con los miércoles correspondientes y el primer día de cada mes para el programa suplementario.
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