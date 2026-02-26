Noticias de California hoy, en vivo: fallo a favor de migrantes en licencias comerciales y cobertura del jueves 26 de febrero
Información al momento y cobertura en tiempo real en el Estado Dorado: leyes, clima y todo lo que hay que saber
Juez falla a favor de conductores de camiones de California por licencias de conducir comerciales
El Departamento de Vehículos Motorizados de California (DMV, por sus siglas en inglés) mantiene una disputa con la administración Trump por la revocación de las licencias de conducir comerciales (CDL, por sus siglas en inglés) para inmigrantes sin residencia.
De acuerdo con Cal Matters, este miércoles, el Tribunal Superior del Condado de Alameda determinó que más de 20.000 conductores de camiones inmigrantes podrán conservar sus licencias en el Estado Dorado, temporalmente. A finales de esta semana, el juez emitirá una decisión final.
Alertas de niebla densa en Sacramento y el Área de la Bahía
El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) emitió un aviso de niebla densa para Sacramento. Según el reporte, se mantiene la alerta para el sur del valle y el norte del valle de San Joaquín hasta las 10 hs (hora del Pacífico). Además, el organismo pidió reducir la velocidad al conducir y usar las luces bajas.
La agencia también advirtió que en el Área de la Bahía se registra niebla densa que cubrirá el norte del valle de Salinas y Hollister hasta las 11 hs. También emitió avisos para los valles de North Bay y el sur de Salinas. La alerta para la costa y los valles interiores se mantendrá hasta las 9 hs.
Cómo estará el clima en California este jueves 26 de febrero de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) para Sacramento indica que es posible que se forme niebla dispersa en partes del valle el jueves por la mañana. Sin embargo, también se espera que comience a registrarse un clima más cálido y seco. La temperatura máxima será de 74 °F (23,3 °C).
En San Diego, se prevé un posible retorno breve de nubes bajas y niebla densa cerca de la costa hasta la madrugada del jueves. Para Los Ángeles/Oxnard, la agencia señala que la tendencia al calentamiento se sentirá hasta finales de esta semana.
En San Francisco, las nubes bajas regresarán a gran parte de la región. Para la tarde del jueves, se espera que parte de la nubosidad se disipe, aunque es probable que algunas permanezcan.
Noticias en vivo de California
