Noticias de California hoy, en vivo: fallo a favor de migrantes en licencias comerciales y cobertura del jueves 26 de febrero

El Departamento de Vehículos Motorizados de California (DMV, por sus siglas en inglés) mantiene una disputa con la administración Trump por la revocación de las licencias de conducir comerciales (CDL, por sus siglas en inglés) para inmigrantes sin residencia.

De acuerdo con Cal Matters, este miércoles, el Tribunal Superior del Condado de Alameda determinó que más de 20.000 conductores de camiones inmigrantes podrán conservar sus licencias en el Estado Dorado, temporalmente. A finales de esta semana, el juez emitirá una decisión final.