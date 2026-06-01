Actualización de CalFresh y Medi-Cal: qué cambia desde hoy 1° de junio para los migrantes en California

Los beneficiarios de programas de asistencia alimentaria y cobertura médica en California comienzan a enfrentar una nueva etapa regulatoria. A partir del 1° de junio, se aplican cambios en CalFresh vinculados a la participación laboral de ciertos adultos, mientras que Medi-Cal continuará con la incorporación de nuevas disposiciones durante los próximos meses.

CalFresh incorpora nuevas exigencias para determinados adultos

El Departamento de Servicios Sociales de California informó que desde este lunes, algunos beneficiarios de CalFresh deberán acreditar actividades laborales o de capacitación para mantener la ayuda alimentaria.

La medida alcanza a adultos de entre 18 y 64 años que no tienen menores de 14 años bajo su cuidado y que son considerados aptos para trabajar.

El programa CalFresh que otorga asistencia alimentaria en California

La normativa establece que estas personas deberán completar al menos 80 horas mensuales mediante:

Empleo

Programas de formación profesional

Tareas comunitarias

Una combinación de estas actividades

Quienes no cumplan con los requisitos establecidos y tampoco estén alcanzados por alguna excepción podrán acceder al beneficio durante un período limitado de tres meses dentro de un ciclo de tres años.

Las modificaciones forman parte de una serie de medidas derivadas de la ley federal H.R. 1, también conocida como One Big Beautiful Bill, que establece nuevas condiciones de acceso y permanencia en programas de apoyo social financiados con recursos públicos.

Quiénes quedan exceptuados de las nuevas reglas para CalFresh

Las disposiciones no afectan a todos los participantes del programa. Permanecen exentos:

Menores de edad.

Personas mayores de 64 años.

Quienes convivan con niños pequeños a su cargo.

Quienes acrediten embarazo, discapacidades físicas o mentales que limiten su capacidad laboral.

que limiten su capacidad laboral. Personas con responsabilidades permanentes de cuidado hacia familiares con problemas de salud.

Personas en situación de calle de larga duración.

Víctimas de violencia doméstica.

Participantes de tratamientos relacionados con adicciones.

El calendario de los cambios en CalFresh y Medi-Cal county of orange social service agency

Medi-Cal tendrá nuevas modificaciones durante 2026

Mientras CalFresh aplica cambios desde este 1° de junio, Medi-Cal mantiene un cronograma de reformas que comenzará a impactar en los próximos meses.

Una de las fechas previstas es el 1° de julio, cuando determinados adultos indocumentados mayores de 19 años dejarán de contar con cobertura dental dentro del programa estatal de salud.

Medi-Cal presentó cambios en California para este año

Además, a partir del 1° de octubre, se implementarán los cambios federales que afectarán la forma en que se clasifican ciertos estatus migratorios para los beneficios de Medi-Cal. Esto significa que algunas personas dejarán de ser reconocidas como “no ciudadanos calificados” para efectos de recibir beneficios financiados federalmente.

Por otro lado, durante este año ya se aplicaron nuevas condiciones para personas nacidas en el extranjero que reciben beneficios sociales. Entre las medidas ya implementadas figura la restricción de acceso a CalFresh para algunas categorías de inmigrantes con presencia legal que anteriormente podían participar.

Asimismo, desde el 1° de enero se limitó el ingreso de nuevos adultos indocumentados a determinadas modalidades de cobertura integral de Medi-Cal. Tras las nuevas reglas, quedaron disponibles únicamente opciones de cobertura restringida en situaciones específicas.

Qué ocurrirá con Medi-Cal en 2027 y 2028

El calendario oficial prevé que desde enero de 2027, una parte de los adultos entre 19 y 64 años deba cumplir requisitos de trabajo, estudio o servicio comunitario para conservar la cobertura médica.

El 1° de julio de ese mismo año también se modificarán los procesos de verificación de elegibilidad: en lugar de realizarse una vez por año, muchas revisiones pasarán a efectuarse cada seis meses.

Además, se reducirá el alcance de la cobertura retroactiva para gastos médicos ya realizados y algunos beneficiarios deberán comenzar a abonar contribuciones mensuales para mantener determinados niveles de cobertura.

Desde enero de 2027, una parte de los adultos entre 19 y 64 años deberá cumplir requisitos adicionales para mantener su cobertura médica en California (Foto: FreeP¡CK)

Las reformas continuarán durante 2028 con la incorporación de copagos para ciertos servicios médicos utilizados por algunos adultos.

El objetivo de las nuevas disposiciones es redefinir los criterios de elegibilidad, establecer controles periódicos y modificar la estructura de financiamiento de algunos beneficios.