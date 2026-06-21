Alerta en California por el 1° de julio: novedades para las app de envío de remesas

California exigirá a las empresas que permitan enviar remesas mediante criptomonedas u otros activos digitales a residentes del estado que presenten una solicitud de licencia para continuar con sus operaciones. El nuevo requisito comienza a aplicarse el 1° de julio.

Qué cambia el 1° de julio para las apps de envío de remesas en California

La exigencia forma parte de la Ley de Activos Financieros Digitales, que fue firmada por el gobernador Gavin Newsom el 13 de octubre de 2023. El texto crea un sistema de control para determinadas operaciones con criptoactivos y otros bienes digitales de valor, según el Departamento de Protección Financiera e Innovación de California (DFPI, por sus siglas en inglés).

La nueva regla alcanzará a plataformas que presten servicios con activos digitales a residentes de California Fotomontaje realizado con IA (Magnific)

El esquema le da al DFPI facultades para otorgar licencias y supervisar a muchas compañías que ofrecen servicios de ese tipo a residentes de California. También fija obligaciones para los kioscos de criptoactivos que funcionen dentro del estado.

Los puntos principales de la nueva regulación de California

La guía del DFPI resume los requisitos que deberán cumpir las empresas que presten servicios con activos digitales a residentes del estado. Entre los ejes centrales figuran:

Presentar una solicitud de licencia antes del 1° de julio.

antes del 1° de julio. Demostrar una situación económica sólida .

. Acreditar experiencia financiera y empresarial.

y empresarial. Identificar y verificar la identidad de los clientes .

. Monitorear transacciones y reportar operaciones sospechosas.

y reportar operaciones sospechosas. Usar análisis de blockchain para prevenir usos indebidos de los servicios.

para prevenir usos indebidos de los servicios. Proteger datos sensibles con medidas de seguridad cibernética.

con medidas de seguridad cibernética. Tener planes de respuesta a incidentes y recuperación ante interrupciones.

y recuperación ante interrupciones. Mantener capital y liquidez suficientes.

y liquidez suficientes. Obtener una fianza de garantía o financiar una cuenta fiduciaria para proteger a clientes.

Qué controles deberán aplicar las empresas que permitan enviar remesas

Las compañías deberán sostener un programa contra lavado de dinero basado en riesgos y datos. Ese esquema incluye políticas sobre la Ley de Secreto Bancario, prevención de lavado, controles de la Oficina de Control de Activos Extranjeros y medidas antifraude.

La regulación incorpora controles contra lavado, fraude, operaciones sospechosas y usos indebidos de blockchain Fotomontaje realizado con IA (Magnific)

El DFPI también exige una capacitación anual para empleados y revisión de clientes al inicio de la relación comercial. Las firmas deberán repetir esos controles según el riesgo, el tamaño y la complejidad del negocio.

Requisitos para la solicitud de licencia que deben presentar las empresas en California

La solicitud de licencia deberá incluir un programa de seguridad cibernética y operativa. Ese plan tendrá que contemplar riesgos internos y externos sobre información personal no pública y activos digitales.

Las medidas exigidas incluyen controles de acceso, autenticación multifactor, cifrado de datos, revisión de código, monitoreo de accesos, registros para auditorías, capacitación del personal y evaluación de proveedores externos.

El DFPI evaluará si cada solicitante tiene capital y liquidez suficientes para preservar su integridad económica y la continuidad de sus operaciones. El organismo tomará en cuenta activos, pasivos, volumen de actividad, uso de deuda, recursos disponibles, base de clientes y servicios ofrecidos.

La guía establece una expectativa inicial de patrimonio tangible neto de US$100.000. Luego, el departamento fijará el monto final según los riesgos de cada empresa.

Las compañías también deberán aplicar una política de protección al consumidor. Ese documento deberá incluir mecanismos para resolver disputas, recibir quejas, reportar transacciones no autorizadas, equivocadas o accidentales, investigar reclamos, informar resultados y mantener registros para revisión interna y regulatoria.