La ley firmada por Newsom que afecta las transacciones virtuales y el envío de remesas en California

El estado de California se prepara para aplicar uno de los marcos regulatorios más estrictos sobre activos financieros digitales. Aunque la normativa apunta al sector cripto, también podría tener consecuencias directas para miles de personas que utilizan aplicaciones de transferencia de dinero para enviar remesas al exterior. La legislación impulsada por el gobernador Gavin Newsom introduce nuevos controles, requisitos de licencias y obligaciones financieras para las empresas tecnológicas.

Cómo la DFAL de California podría afectar apps de remesas, stablecoins y transferencias digitales

Aunque la ley Digital Financial Assets Law (DFAL) se enfoca en las actividades con activos digitales, el alcance de la regulación también podría afectar a aplicaciones utilizadas para enviar remesas internacionales. Algunas plataformas fintech que procesan transferencias mediante activos digitales, stablecoins o infraestructura cripto podrían quedar alcanzadas por la DFAL.

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En un estado como California, donde existe una de las mayores comunidades migrantes de Estados Unidos, el efecto potencial sobre las remesas genera atención entre usuarios y compañías financieras.

Entre los cambios que podrían producirse aparece una posible reducción temporal de opciones disponibles para los consumidores. Algunas aplicaciones pequeñas o empresas emergentes podrían enfrentar dificultades para cumplir con todos los requisitos regulatorios impuestos por el estado. En caso de no obtener licencia, quedar exentas o presentar la solicitud requerida, algunas firmas cubiertas podrían dejar de operar con residentes de California.

Eso obligaría a numerosos usuarios a trasladarse hacia compañías más grandes y consolidadas que sí logren obtener las licencias correspondientes del DFPI.

Otro impacto posible está vinculado con los costos operativos. La nueva regulación exige licencias, auditorías, sistemas de cumplimiento normativo, mantenimiento de capital y mayores mecanismos de supervisión. Todos esos procesos representan gastos adicionales para las empresas financieras digitales.

Modificada por la ley AB 1934, la normativa establece el 1° de julio de 2026 como la fecha límite perentoria para que las empresas obtengan la autorización obligatoria del DFPI X @CAGovernor / Freepik

Como consecuencia, aunque no esté confirmado, algunas compañías podrían trasladar parte de esos costos a los consumidores mediante:

Incremento de comisiones por envío.

por envío. Tipos de cambio menos favorables .

. Nuevos cargos administrativos .

. Tarifas adicionales por operaciones digitales.

Pese a ello, la normativa también introduce beneficios desde la perspectiva de seguridad financiera. El Departamento de Protección Financiera e Innovación de California (DFPI, por sus siglas en inglés) sostiene que la ley busca reducir riesgos de fraude, estafas y pérdida de fondos, obligando a las plataformas a demostrar solvencia económica y prácticas seguras antes de operar.

Qué es la Digital Financial Assets Law y desde cuándo regirá en California

De acuerdo con el DFPI, la llamada Digital Financial Assets Law fue firmada por Gavin Newsom el 13 de octubre de 2023. La norma establece un programa integral de regulación para empresas relacionadas con activos financieros digitales y criptomonedas.

La legislación está compuesta por dos proyectos principales: AB 39 y SB 401. Posteriormente, la ley AB 1934 modificó los plazos originales y extendió la fecha de entrada en vigor de las licencias obligatorias hasta el 1° de julio de 2026.

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Según explicó el DFPI, a partir de esa fecha ninguna persona o compañía podrá ofrecer actividades relacionadas con activos financieros digitales para residentes de California sin contar con autorización oficial del organismo regulador. La disposición alcanza a empresas que intercambian, transfieren o almacenan activos digitales en nombre de usuarios californianos.

La normativa también incluye controles específicos para kioscos de criptomonedas y plataformas que permiten operaciones financieras digitales. El objetivo declarado por las autoridades estatales es fortalecer la supervisión del sector y aumentar la protección para consumidores e inversores.

Nuevas licencias del DFPI para empresas cripto y plataformas de activos digitales

La regulación aprobada en California establece obligaciones específicas para las compañías que trabajen con activos financieros digitales. Según el documento oficial del DFPI, las empresas deberán mantener políticas de seguridad, prevención de fraude y administración de riesgos.

Además, las plataformas tendrán que conservar niveles mínimos de capital y liquidez para garantizar que puedan cumplir con sus obligaciones hacia residentes californianos.

La normativa también contempla la obligación de mantener cuentas fiduciarias o bonos de garantía destinados a proteger a los usuarios ante eventuales problemas financieros de las empresas.

Otro de los puntos centrales está relacionado con la supervisión estatal. Las compañías deberán conservar registros detallados, elaborar reportes periódicos y someterse a exámenes regulatorios realizados por el organismo estatal.

Incluso las empresas que ya posean licencias en otros estados deberán tramitar una autorización específica para operar con residentes de California a partir de julio de 2026.