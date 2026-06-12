Alerta para migrantes en EE.UU.: por qué el 12 de junio es una fecha clave por el impuesto del 1% a las remesas

Las remesas de migrantes en Estados Unidos están sujetas desde el inicio de 2026 a un impuesto del 1%, que se aplica en ciertas circunstancias. Sin embargo, este viernes 12 de junio, finaliza formalmente el período para que el público envíe comentarios a la normativa, por lo que próximamente se conocerá la versión final de la regulación.

Por qué el 12 de junio es una fecha clave en EE.UU. por el impuesto del 1% a las remesas

La normativa, aprobada tras una ley federal y regulaciones propuestas por el Departamento del Tesoro y el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés), establece que el tributo se aplica exclusivamente cuando el emisor utiliza efectivo, giros postales, cheques de caja o cheques de viajero para financiar el envío. Por lo tanto, no se cobra si los fondos se retiran directamente de una cuenta en una institución financiera o si se financian con una tarjeta de débito o crédito emitida en EE.UU.

El impuesto del 1% a las remesas no se aplica si los fondos se retiran directamente de una cuenta en una institución financiera Pexels

De acuerdo con un comunicado del IRS, el remitente es responsable del tributo. En tanto, los proveedores de servicios de transferencia de remesas están obligados a recaudarlo de ciertas personas, realizar depósitos quincenales y presentar declaraciones trimestrales.

Después del 12 de junio de 2026, termina formalmente el período para que el público envíe comentarios electrónicos o escritos y para solicitar una audiencia sobre estas reglas propuestas. A partir de ese momento, el Departamento del Tesoro y el IRS revisarán todos los comentarios recibidos antes de adoptar y publicar las regulaciones finales en el Registro Federal. De esta manera, en la versión definitiva, la norma podría tener algunas modificaciones.

Cómo se calcula el impuesto del 1% a las remesas en EE.UU.

El documento publicado por el gobierno federal indica que el tributo se calcula sobre el monto total que finalmente se transferirá al destinatario. Para la base imponible se incluyen los “bonos” promocionales que recibe el destinatario, pero se excluyen las tarifas de servicio, los impuestos estatales y el propio impuesto a la remesa.

El impuesto del 1% a las remesas se calcula sobre el monto total que finalmente se transferirá al destinatario Freepik

Es importante tener en cuenta que si un proveedor cobra un cheque personal o comercial al remitente y esos fondos se usan para una remesa, la transacción se trata como si se hubiera pagado en efectivo y, por lo tanto, está gravada.

Alivio administrativo al impuesto del 1% en EE.UU.

Con la entrada en vigor de la norma, el IRS emitió el Aviso 2025-55 para otorgar alivio limitado frente a ciertas penalizaciones por fallas en los depósitos durante los tres primeros trimestres de 2026. Esta medida ayuda a que la capacidad de un proveedor de remesas para utilizar el puerto seguro de depósito no se vea afectada por no haber realizado los depósitos del impuesto.

Para beneficiarse de este alivio, el proveedor de transferencias de remesas debe cumplir con la excepción de causa razonable establecida en la sección 6656(a) del Código. Aunque el impuesto se remite trimestralmente al IRS con el Formulario 720, los recolectores generalmente están obligados a realizar depósitos quincenales.