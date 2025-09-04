Alerta licencia de conducir: quiénes recibirán una multa de hasta US$1000 si violan esta ley en California

El sistema de transporte vehicular en California opera bajo estrictas regulaciones que exigen a todos los conductores portar documentación válida para circular por vías públicas. Las autoridades estatales establecieron un marco legal que no reconoce el manejo de automóviles como un derecho automático, por lo que es obligatorio portar una licencia de conducir vigente emitida conforme al Código de Vehículos de California. El incumplimiento de esta disposición puede resultar en sanciones económicas y penales.

Multas y sanciones por conducir sin licencia en California 2025

El artículo 12500 del Código de Vehículos establece que ninguna persona puede operar un automóvil, motocicleta, vehículo comercial o ciclomotor sin el documento correspondiente. Este requisito incluye también instalaciones de estacionamientos fuera de la vía pública, tanto públicos como privados de libre acceso.

Las autoridades de California establecen multas por manejar sin documentación válida o con privilegios de manejo revocados Foto Facebook California Department of Motor Vehicles

No portar una licencia válida o conducir con un documento suspendido son infracciones distintas, y cada una tiene consecuencias específicas. En algunos casos, estas faltas pueden implicar arresto, incautación del vehículo y antecedentes penales.

Manejar sin registro puede ser tratado como una infracción menor o como un delito menor. La diferencia depende de la evaluación de la fiscalía y de los antecedentes del conductor.

Cuando se clasifica como infracción, la sanción económica puede llegar a US$250. Sin embargo, si se procesa como delito menor, el castigo puede escalar hasta seis meses en una cárcel del condado y una multa máxima de US$1000.

Esta infracción aplica sobre todo a quienes nunca solicitaron una licencia, no renovaron su documento a tiempo o se mudaron a California y no gestionaron la nueva credencial en el plazo de diez días establecido por la ley.

El conductor debe portar físicamente su licencia cada vez que maneja Facebook California Department of Motor Vehicles

Qué pasa si conduces con licencia suspendida en California

El Código de Vehículos 14601 regula los casos en los que una persona maneja después de que su licencia fue suspendida o revocada. Esta conducta se considera más grave que la de manejar sin licencia porque implica desobedecer una decisión legal previa.

Para una primera condena, la multa puede variar entre US$300 y US$1000, además de una posible pena de cárcel de cinco días a seis meses. A su vez, el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés) impone dos puntos en el historial del registro de conducción como sanción.

En situaciones donde el automovilista reincide en un lapso de cinco años, la sanción aumenta. La multa se eleva a un rango de US$500 a US$2000 y el tiempo de cárcel puede extenderse de 10 días a un año.

Las multas por conducir sin permiso válido podrían ser de hasta US$1000, dependiendo el caso Freepik

Consecuencias adicionales de conducir sin licencia válida

En ciertos casos, además de las sanciones económicas y la privación de libertad, los vehículos involucrados pueden ser incautados hasta por 30 días. Estas medidas buscan desincentivar la reincidencia y garantizar el cumplimiento de la normativa.

Los castigos además generan consecuencias indirectas, como dificultades para obtener seguros de automóvil o repercusiones en procesos migratorios y laborales.

En situaciones en las que una persona enfrenta cargos por manejar sin registro de conducir, puede presentar defensas legales, como comprobar que posee una licencia válida de otro estado o país, que está dentro de una exención contemplada o que simplemente no portaba el documento al momento de la detención.

Cumplir los requisitos legales y portar siempre un documento vigente es esencial para evitar multas, sanciones penales y consecuencias adicionales que afectan el historial vial en California. “Una persona no puede conducir un vehículo motorizado en una carretera, a menos que tenga una licencia válida emitida bajo este código, excepto aquellas personas que estén expresamente exentas”, se detalla en la normativa.