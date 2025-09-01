Buenas noticias para California: el DMV abre una nueva oficina para licencias de conducir, pero con una advertencia

El Departamento de Vehículos Motorizados de California (DMV, por sus siglas en inglés) anunció la apertura de una nueva oficina en Port Hueneme, ciudad ubicada en el condado de Ventura. Esta instalación beneficiará a los solicitantes de reemplazo licencias de conducir y a quienes hagan otros trámites; sin embargo, la agencia hizo una advertencia.

El DMV anuncia nueva oficina: ubicación, fecha de apertura y horarios

El DMV de California dio a conocer en un comunicado que este martes 2 de septiembre de 2025, a las 8, abrirá su oficina Oxnard Express en el 137 N. Ventura Road, en Port Hueneme. El nombre de la nueva ubicación indica su proximidad a la ciudad de Oxnard.

La oficina estará abierta de 8 a 17 los lunes, martes, jueves y viernes. Los miércoles, el horario cambiará, de 9 a 17. La agencia también informó que se trata de una instalación que ofrecerá servicios limitados.

Las transacciones que se podrán realizar en la oficina incluyen:

Tarjetas de identificación originales y de reemplazo

originales y de reemplazo Reemplazo de licencia de conducir con cambios (dirección/nombre)

con cambios (dirección/nombre) Nuevas pruebas de conocimientos para la licencia de conducir (examen escrito)

Actualizaciones/envíos médicos de licencias de conducir comerciales

Títulos de vehículos duplicados

duplicados Matriculación parcial anual de vehículos motorizados comerciales (PYR)

Placas de estacionamiento para personas con discapacidad

Los servicios como la solicitud de una licencia de conducir original y las pruebas de manejo deberán realizarse en una oficina de campo con servicio completo. En esta ubicación no se atenderán citas y los clientes serán atendidos por orden de llegada.

Asimismo, se dio a conocer que en la Oxnard Express no se aceptará efectivo; solo tarjetas de crédito y débito.

El DMV de California advierte que es importante renovar las licencias de conducir, tarjetas de identificación y permisos provisionales antes de su vencimiento

“Pruebe primero en línea”: la advertencia del DMV

“Antes de ir a una oficina: ¡pruebe primero en línea!”, señaló la agencia. Al respecto, agregó que ha implementado numerosas medidas para ofrecer servicios digitales. La mayoría de las tareas no requieren la visita física, lo que incluye trámites sencillos de autoservicio que ya no están disponibles en las oficinas.

“El DMV recomienda a los clientes utilizar sus servicios en línea y otros canales de servicio para realizar trámites, incluyendo la renovación de licencias de conducir y matrículas de vehículos”, precisa la dependencia estatal.

Así se puede tramitar la licencia de conducir de California en línea: 4 pasos

El DMV del estado indica que se puede utilizar el formulario vía web para solicitar, renovar, reemplazar, corregir o actualizar una licencia o identificación. Además, para apoyar a todos los residentes, la aplicación está disponible en diez idiomas: inglés, español, chino, hindi, japonés, jemer, coreano, tagalo, tailandés y vietnamita.

La solicitud de licencia de conducir y tarjeta de identificación en línea permite a los residentes de California ahorrar tiempo

Paso 1. Crear una cuenta en línea del DMV si nunca se ha hecho. Si ya se tiene, el solicitante debe prepararse para iniciar sesión. El departamento advierte que utiliza autenticación de dos factores para comprobar la identidad. Para crear un usuario se requiere una dirección de correo electrónico y una forma de recibir llamadas telefónicas o mensajes de texto.

Paso 2. Es necesario tener a la mano el Número de Seguro Social, además de información básica del titular de la licencia, como: nombre, dirección y fecha de nacimiento.

Paso 3. El tiempo promedio para completar la solicitud en línea es de nueve minutos. Por razones de privacidad y seguridad, la aplicación deja de funcionar después de 15 minutos. Si no se puede completar en una sola sesión, se puede finalizar más tarde. El DMV explica que las solicitudes se almacenan hasta por un año y solo se procesan cuando hay una visita a la oficina local. Al finalizar el trámite, se recibirá un número de confirmación en el correo electrónico proporcionado.

Paso 4. Después de completar la solicitud, la persona se deberá presentar físicamente en una oficina local para finalizar el resto del proceso. El formulario se firma una vez que se encuentra en la agencia y se completa el trámite con un empleado del Departamento.

Los residentes que renuevan su licencia de conducir ahora pueden optar por completar el curso de aprendizaje electrónico en inglés o español

Antes de obtener una licencia de conducir en California, es requisito aprobar exámenes de conocimientos y de manejo, para demostrar que el residente comprende las normas de tránsito y que se siente cómodo al conducir un vehículo. El DMV recomienda revisar el Manual del conductor y leer las preguntas de la prueba con atención.

Para quienes solicitan una licencia por primera vez y otros solicitantes que cumplen con ciertas condiciones, es necesario que aprueben un examen de manejo detrás del volante.