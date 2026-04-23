Santiago Maratea pidió disculpas luego de que le inhabilitaran la licencia de conducir

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), dependiente de la Secretaría de Transporte, solicitó la inhabilitación de la licencia de conducir del influencer Santiago Maratea tras mostrarse en redes sociales manejando con el celular en la mano, una conducta prohibida por la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449. En simultáneo, el organismo le inhabilitó de manera preventiva la licencia de conducir mientras elevó el pedido a la jurisdicción correspondiente.

En las imágenes también se observa que circula sin el cinturón de seguridad, el principal dispositivo de seguridad pasiva, lo que agrava la falta de conciencia vial, según detalló la ANSV en un comunicado oficial. “Estas infracciones implican un riesgo alto, reducen la atención y aumentan significativamente la probabilidad de siniestros viales”, agregaron desde el organismo encargado de la seguridad vial en el país.

El video por el cual se le inhabilita de manera preventiva la licencia de conducir

El material fue publicado en sus propias redes sociales, donde el influencer, que cuenta con más de 3 millones de seguidores, se refiere a la situación en tono irónico: “Alguno seguro me va a decir: ‘Santiago, no deberías subir un video mientras manejás’, y vos tampoco deberías estar siguiendo a un pelotudo como yo”.

Ante estos hechos, según pudo saber LA NACION, la ANSV actúa de oficio cuando detecta este tipo de casos, identifica al responsable y cuenta con la facultad normativa de solicitar la inhabilitación preventiva por conducción temeraria; asimismo, elevó el pedido de inhabilitación de la licencia de conducir de Santiago Maratea a la jurisdicción correspondiente que emitió el registro, en este caso, la provincia de Buenos Aires.

El pedido de disculpas de Santiago Maratea

Luego de que la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) elevara este pedido, Maratea respondió en una historia de Instagram con un pedido de disculpas: “Hoy toca reconocer el error, hoy toca pedir disculpas. Estuvo mal que me haya grabado mientras manejo. Le quiero agradecer a la ANSV por el trabajo que hacen y pedirles disculpas a las Madres del Dolor, que luchan todos los días por concientizar. Está mal lo que hice. Quiero que sepan que no me sacaron el registro de conducir, o por lo menos no me llegó nada todavía. Por ahí me lo sacan mañana, aunque está mal lo que hice”.