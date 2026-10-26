Alimentó un coyote durante meses en California, le puso nombre y ahora podría enfrentar cargos porque el animal mordió

Un vecino de Los Ángeles podría enfrentar cargos penales por presuntamente alimentar durante meses a un coyote que mordió a un niño de 16 meses en Atwater Village, California. El ataque ocurrió el viernes 16 de octubre y las autoridades estatales investigan si el residente infringió las normas que prohíben alimentar a determinados animales silvestres.

¿Qué pasó con el coyote que mordió a un niño en Los Angeles?

Según informó Los Angeles Times, el incidente ocurrió en la cuadra 3300 de Glenhurst Avenue, en Atwater Village , un vecindario del noreste de Los Ángeles.

, un vecindario del noreste de Los Ángeles. El menor sufrió heridas por la mordedura del animal y fue trasladado a un hospital, donde recibió atención médica antes de recibir el alta.

La presencia frecuente de la especie en zonas residenciales había generado preocupación entre las familias Fotomontaje realizado con IA

De acuerdo con CBS Los Angeles, los funcionarios del Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California (CDFW, por sus siglas en inglés) localizaron y sacrificaron a un coyote durante la noche del ataque, cerca del lugar del incidente.

Posteriormente, un análisis de ADN confirmó que las muestras recogidas del animal coincidían con las obtenidas del niño, lo que permitió establecer que se trataba del ejemplar responsable.

La presencia del coyote ya había generado preocupación entre los residentes. Algunos vecinos aseguraron que el animal se acercaba con frecuencia a las viviendas y que habían dejado de permitir que sus mascotas salieran al exterior por temor a una agresión.

¿Por qué investigan al vecino que presuntamente alimentaba al coyote?

Según otra investigación publicada por Los Angeles Times, los problemas comenzaron al menos en enero, cuando, de acuerdo con testimonios vecinales, un residente empezó a alimentar al coyote.

Con el paso de los meses, el animal comenzó a acercarse a personas, jardines y entradas de vivienda s.

s. Algunos habitantes denunciaron que perseguía a las mascotas y que su comportamiento representaba un peligro para los niños del vecindario.

Joe Marconi, uno de los residentes entrevistados por el periódico, aseguró que le había pedido al vecino que dejara de alimentar al animal. Según su testimonio, la persona se negó y el coyote continuó frecuentando la zona.

Las denuncias llegaron al Departamento de Servicios para Animales de Los Ángeles antes del ataque. Su portavoz, Agnes Sibal-von Debschitz, confirmó al medio que un agente visitó el 20 de mayo la propiedad de la persona señalada.

Durante la inspección, el residente negó alimentar al coyote y permitió que el funcionario revisara el lugar. Sin embargo, no se encontraron pruebas suficientes para establecer una infracción.

Las autoridades recibieron nuevas quejas en junio y mantuvieron contacto con los vecinos que habían denunciado la situación.

¿Qué cargos podría enfrentar el vecino de Los Ángeles?

El CDFW informó que prepara un expediente contra la persona investigada por la presunta alimentación ilegal de fauna silvestre.

El portavoz del organismo, Cort Klopping, explicó en un correo electrónico enviado a Los Angeles Times que los funcionarios estatales ya se habían comunicado con el residente y que presentarían el caso ante la Oficina del Fiscal de la Ciudad de Los Ángeles.

Klopping también señaló que la investigación seguía abierta, por lo que no podía proporcionar más información sobre la identidad de la persona involucrada.

En California está prohibido alimentar a depredadores mamíferos silvestres no domesticados, como los coyotes. Sin embargo, para establecer una infracción, es necesario contar con pruebas de la conducta denunciada.

Los habitantes del barrio denunciaron comportamientos cada vez más peligrosos hacia personas y mascotas Fotomontaje realizado con IA

Hasta el 21 de octubre no se había confirmado la presentación de cargos penales contra el vecino. Tampoco se había precisado qué nuevas pruebas motivaron la decisión de remitir el expediente a la fiscalía, después de que la inspección de mayo no permitiera establecer una infracción.

El CDFW advierte que alimentar a los coyotes puede provocar que pierdan el temor natural a las personas. Ante la presencia de estos animales, recomienda mantener una distancia segura, proteger a los niños y las mascotas, retirar posibles fuentes de alimento y hacer ruido para ahuyentarlos cuando se acercan demasiado.