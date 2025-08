Así es la mansión en California en la que se filmó Bridesmaid y que se vendió en un precio récord

La majestuosa mansión en Pasadena, conocida por ser el icónico escenario de la película Bridesmaids (2011), acaba de romper récords al venderse por 20,5 millones de dólares y estableció el precio más alto registrado en la ciudad. Esta histórica propiedad atrae la atención no solo por su valor, sino también por su fama en Hollywood.

El precio récord de la mansión de Pasadena donde se filmó Bridesmaids

La venta de esta vivienda representa la más alta registrada en la historia de este suburbio cercano a Los Ángeles, según indicó Elite Agent. La casa, construida en 1928, tiene 1542 metros cuadrados y está ubicada en un terreno de 1,94 hectáreas en el 380 South San Rafael.

La venta de esta vivienda en Pasadena representa la más alta registrada en la historia de este suburbio Sothebysrealty

La mansión tiene diez habitaciones, seis baños y un diseño tipo castillo, con exteriores de ladrillo y piedra, techos con molduras y ventanas de estilo gótico. En el interior, la vivienda cuenta con paredes revestidas de madera oscura, chimeneas decorativas, pinturas que adornan todos los espacios y lámparas colgantes.

Además, posee una amplia extensión de áreas verdes, una galería, frondosos árboles y plantas, y en la entrada principal se destaca un imponente acceso doble para vehículos.

La mansión tiene 10 habitaciones, seis baños y un diseño tipo castillo, además de un amplio jardín sothebysrealty

Según Mansion Global, esta es la primera vez en 26 años que la propiedad cambia de dueño. Los vendedores, que fueron la pareja propietaria original desde 1999, por US$4,4 millones, de acuerdo con los registros del condado. La venta fue gestionada por Sotheby’s International Realty, pero hasta el momento se desconoce la identidad del nuevo comprador.

La mansión apareció en varias películas y series de Hollywood

La mansión no solo es conocida por su papel en Bridesmaids, donde fue el escenario de la icónica despedida de soltera de Helen Harris III, sino que también que apareció en otras producciones destacadas de Hollywood. En ese sentido, fue locación en películas como Rush Hour y The Campaign, además de haber sido escenario de episodios de la serie televisiva clásica Murder, She Wrote.

La mansión fue locación de escenas de la película Bridesmaids (2011) Netflix

Pasadena, escenario de las mansiones de las películas de Hollywood

Otra propiedad de Pasadena relacionada con Hollywood es la residencia que apareció en la película The Hangover. Esta elegante casa, ubicada en el exclusivo vecindario de Arroyo Seco, al oeste de la ciudad, fue puesta a la venta en 2022 por US$10,8 millones a través de la firma Compass, según detalló NBC.

La vivienda, situada sobre South Grand Avenue, está completamente cercada y se accede mediante un camino bordeado de árboles que conduce a un patio central con estacionamiento y un garaje para dos autos. La casa principal, de 966 metros cuadrados, destaca por su elegante fachada de ladrillo. Al ingresar, un vestíbulo da paso a una gran escalera en espiral que conecta con el segundo piso.

La casa fue construida en 1928 y tiene 1542 m² sothebysrealty

En la planta baja se encuentra una espaciosa sala con una chimenea y puertas francesas dobles que se abren a un jardín lateral lleno de vegetación. También hay un estudio revestido en madera con chimenea de mármol negro y libreros empotrados, uno de los espacios que aparece en una escena de la reconocida comedia.

Los cinco dormitorios están en el segundo nivel. La suite principal dispone de dos baños, vestidor y una chimenea adicional. Tres de las habitaciones secundarias cuentan con baño privado, mientras que la quinta se utiliza actualmente como sala de estar. El sótano incluye una cava con sala de cata, lavandería, caja fuerte empotrada, un baño y espacios de almacenamiento. En el jardín hay una piscina, jacuzzi y un patio techado ideal para descansar. Aunque estuvo listada en el mercado, no hay registros oficiales de que la venta se haya concretado hasta la fecha.