Adiós Gavin Newsom: con Kamala Harris afuera como candidata, quiénes irían por la gobernación de California

Kamala Harris, exvicepresidente de Estados Unidos, informó que no se presentará como candidata para las elecciones de gobernador en California el año que viene. Con esta decisión, hay al menos nueve candidatos en la contienda, aunque nada está cerrado ni definido.

Uno por uno, quiénes son los candidatos para la gobernación de California

Antonio Villaraigosa

Villaraigosa fue elegido como alcalde de Los Ángeles en 2005. Durante su mandato, la inseguridad bajó un 48%, por lo que la Gran Naranja se convirtió en una de las ciudades más seguras de Estados Unidos, según consignó su sitio web.

Antonio R. Villaraigosa se postula para gobernador de California en 2026 para solucionar los problemas del estado Facebook/Antonio R. Villaraigosa

El integrante del Partido Demócrata remarcó que California presenta varios problemas. Por tanto, en su lema de campaña se describe como una persona que presenta soluciones.

“Soy de resolver los problemas. Y con su apoyo, eso es lo que voy a hacer como gobernador”, expresó el candidato en su sitio web.

Stephen J. Cloobeck

Cloobeck es fundador de la compañía global Diamond Resorts International (DRI, por sus siglas en inglés) y su carrera se ha desarrollado en el sector inmobiliario y hotelero.

El empresario cuenta con más de 40 años de experiencia en todos los aspectos del diseño, desarrollo, finanzas y operaciones del sector hotelero Captura de pantalla/stephenjcloobeck.com

Esta sería su primera candidatura a un cargo público y tiene como objetivo que California vuelva a estar abierto a los negocios.

Chad Bianco

Bianco es sheriff del condado de Riverside desde 2018. Al asumir el cargo, trabajó para estabilizar las finanzas del departamento, aumentar la dotación de personal y reconstruir las alianzas con otras fuerzas del orden.

Chad busca restaurar el sentido común en Sacramento Instagram/@sheriffbianco

A través de su sitio web, el integrante del Partido Republicano presentó su candidatura para la gobernación para que la comunidad cuenta con un gobernador que luche por ellos.

“Con un nuevo liderazgo, podemos transformar California y devolverle su gloria del pasado”, expresó el sheriff.

Toni Atkins

Atkins es la expresidenta pro tempore del Senado y actual senadora de California en el Distrito 39. Su punto central en la campaña es presentarse como una candidata que comprende los desafíos de los californianos, según consignó en su sitio web.

Atkins se presenta como una defensora de una defensora de la vivienda asequible, el medio ambiente, la atención médica, los veteranos, las mujeres y la comunidad LGBTQ+ Instagram/@toniatkinsca

“En 2026, tenemos la oportunidad de elegir a una gobernadora que comprenda y haya vivido los desafíos que enfrentan los californianos hoy”, sostuvo la senadora.

Katie Porter

Porter ejerció tres mandatos como representante en California. En marzo de 2020, contribuyó a garantizar las pruebas gratuitas de COVID-19.

Carter fue la primera demócrata en representar a California en 75 años Instagram/@katieporteroc

Eleni Kounalakis

Kounalakis es la primera mujer vicegobernadora de California. Es hija de un inmigrante griego, por lo que su lema central en la campaña es construir un futuro para todos, “sin importar su raza, clase o estatus migratorio”, según consignó su sitio web.

Eleni es la primera mujer elegida como vicegobernadora Instagram/@eleniforca

Tony Thurmond

Thurmond es el actual Superintendente Estatal de Instrucción Pública de California. En este rol, lidera el sistema educativo público del estado.

Tony Thurmond junto con el excongresista John Robert Lewis Instagram/@tonythurmond

Su madre, Cecilia, era inmigrante panameña y falleció cuando él tenía seis años. Desde entonces, vivió con sus primos, que buscaron sembrar la cultura de la educación.

Al graduarse con honores en su escuela, Tony inició su carrera política como voluntario para la campaña del presidente Bill Clinton.

Betty Yee

Recientemente, Betty Yee cumplió dos períodos como contralor estatal. Durante su mandato, fue defensora de los trabajadores, medio ambiente y recursos naturales, según consignó en su sitio web.

Lee se ha enfrentado a la Administración Trump Enfrentándonos a la Administración Trump en pro de defender las "el acceso costero para todos los californianos" Instagram/@bettyyeeforcalifornia

Yee se desempeña actualmente como vicepresidenta del Partido Demócrata de California y decidió postularse a la gobernación para ofrecer un estado más “conectado con las necesidades de la gente común”.

“Creo que con un liderazgo competente y responsable, con un gobierno estatal más conectado con las necesidades de la gente común y con un gobernador que sepa dónde está cada dólar del presupuesto estatal y cómo aprovecharlo al máximo, podemos construir una California que realmente nos beneficie a todos", expresó la vicepresidenta del Partido Demócrata de California.

Steve Hilton

Hilton es empresario de Silicon Valley y expresentador del programa The Next Revolution with Steve Hilton en Fox News. Sus padres son de origen húngaro, y su crianza se basó en trabajar duro para progresar en la vida.

Hilton busca restaurar el sueño de California para todos los ciudadanos Captura de pantalla/stevehiltonforgovernor.com

Cuándo son las elecciones por la gobernación de California

Las elecciones para la gobernación del Estado Dorado se realizarán el 3 de noviembre de 2026. En estas elecciones, Gavin Newsom no puede presentarse tras cumplir con el máximo de dos períodos consecutivos.