El Concejo Municipal de San Diego votó para retirar la autorización de uso de lectores automáticos de matrículas Flock y de farolas inteligentes, en una decisión que enfrenta los argumentos de seguridad pública con las preocupaciones por la privacidad y el uso de la información.

¿Pueden vetar la decisión?: los detalles de la votación en San Diego

El alcalde Todd Gloria confirmó el 16 de noviembre que no vetaría ninguna de las dos decisiones. En un comunicado oficial dijo que respetaba la resolución del concejo. NBC San Diego informó que la medida siguió a cuestionamientos sobre privacidad y posibles usos indebidos de la tecnología.

El alcalde de San Diego, Todd Gloria, posa junto al gobernador de California, Gavin Newsom Facebook Todd Gloria

Los lectores automáticos registran matrículas de vehículos. Las farolas inteligentes son un sistema distinto de cámaras instaladas en el espacio público. La revocación se refiere a las autorizaciones de uso de la ciudad. No debe interpretarse como una prohibición general de todos los dispositivos privados o de otras jurisdicciones de California.

El medio local Times of San Diego informó que la votación para revocar la política de lectores fue de 7 a 0. El debate incluyó opiniones contrapuestas sobre el valor de las cámaras para investigar delitos y sobre los riesgos de acumular información de los desplazamientos de conductores.

El alcance práctico depende de la ejecución de la decisión municipal, incluidos el apagado y la retirada de equipos. La votación no demuestra por sí sola que cada cámara haya sido retirada inmediatamente ni que toda información histórica se haya eliminado. Esos puntos requieren seguimiento con la ciudad.

La noticia en pocas líneas

¿Qué decidió el Concejo de San Diego el 16 de noviembre de 2026? Revocó la autorización municipal para lectores automáticos de matrículas y farolas inteligentes.

¿Qué postura tomó el alcalde Todd Gloria? Dijo que respetaría la decisión y que no vetaría las medidas.

¿La decisión abarca todas las cámaras de California? No. Se refiere a la autorización de uso de los sistemas de la ciudad de San Diego.

¿La votación prueba que ya retiraron todos los equipos? No. La implementación y la retirada requieren seguimiento.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.