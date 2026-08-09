Atención ecuatorianos en California: cuánto cuesta solicitar el pasaporte en el consulado de Los Ángeles

Los ecuatorianos que viven en California pueden gestionar el pasaporte ordinario ecuatoriano por primera vez o renovarlo mediante la oficina consular de Los Ángeles. El trámite exige la presencia del solicitante, la presentación de documentación y, cuando corresponda, el pago de la tasa.

Pasaporte ecuatoriano en Los Ángeles: tarifa general y costo del trámite

El pasaporte ordinario tiene un costo de US$90 y la tarifa no grava el impuesto al valor agregado (IVA), según la información del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana del gobierno de Ecuador. El documento es personal, individual e intransferible. Identifica a la persona ecuatoriana titular y le permite a su titular ingresar, salir y movilizarse dentro y fuera del territorio nacional.

El documento tiene una vigencia de diez años Fotomontaje realizado con IA (Consulado del Ecuador en Chicago)

Pasaporte de Ecuador: descuentos para mayores de 65 años y personas con discapacidad

Las personas de la tercera edad tienen derecho a una reducción del 50% sobre el valor total del pasaporte. En estos casos, la tasa queda en US$45. Quienes acrediten una discapacidad igual o superior al 30% quedan exentas del pago. Para acceder al beneficio, deben acreditar la discapacidad con el carné correspondiente.

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Requisitos para solicitar o renovar el pasaporte ecuatoriano en California

Para solicitar el pasaporte por primera vez, se debe presentar la cédula de ciudadanía. La ficha oficial también exige el documento de viaje anterior, cuando corresponda. Para la renovación se requiere un documento que acredite la identidad y la nacionalidad del solicitante.

Si el solicitante conserva el pasaporte anterior y todavía está vigente, debe presentarlo. En caso de pérdida, debe aportar la denuncia correspondiente.Una vez reunidos los requisitos, el solicitante debe gestionar una cita ante el Consulado del Ecuador en Los Ángeles.

Cómo obtener una cita en el Consulado del Ecuador en Los Ángeles

Para quienes tramiten el documento ante la sede de Los Ángeles, la emisión o renovación se realiza de manera presencial en el Consulado del Ecuador en Los Ángeles. La sede está ubicada en 3600 Wilshire Blvd., Suite 1404, Los Ángeles, y atiende de 8.30 a 15 hs, según informa el sitio de la Cancillería.

Antes de concurrir, el solicitante puede comunicarse al +1 323 658 6020 o escribir a ceculosangeles@cancilleria.gob.ec. El número +1 323 943 3303 está reservado para emergencias. Las citas pueden solicitarse mediante el sistema oficial de la Cancillería. Las citas para la sede de Los Ángeles deben solicitarse mediante el sistema oficial de turnos de la Cancillería.

Estados y territorios atendidos por el Consulado de Ecuador en Los Ángeles

La representación consular atiende a los ciudadanos ecuatorianos que residen en distintos estados y territorios de Estados Unidos. Su jurisdicción comprende:

California

Nevada

Oregón

Washington

Alaska

Hawái

Islas Marshall

Samoa Americana

Guam

Islas Marianas del Norte

Pasaporte ecuatoriano para menores: presencia de los padres y poderes especiales

En la emisión para niños y adolescentes se requiere la presencia de ambos padres, del representante legal o de quien ejerza la patria potestad.

El procedimiento es presencial en la sede ubicada en 3600 Wilshire Boulevard, Suite 1404 Fotomontaje realizado con IA (Consulado del Ecuador en Chicago)

Si uno de los padres no concurre, el progenitor ausente deberá otorgar un poder especial que autorice la expedición. Ante la ausencia de ambos padres o de los representantes legales, se necesita un poder concedido ante un notario público o una autoridad competente. En los casos de adopción, debe presentarse la sentencia o resolución judicial correspondiente. Si uno de los padres falleció, se exige el certificado de defunción.