Son ecuatorianos y cuentan el terror que viven en Minnesota tras el aumento masivo de las redadas del ICE

El miedo se instaló los últimos días en la vida de muchos inmigrantes en Minneapolis. Comerciantes, trabajadores y familias ecuatorianas describen un clima de persecución que alteró sus rutinas y quebró la tranquilidad en varios barrios. Esto ocurre en un contexto marcado por las redadas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), que se multiplicaron en Minnesota y dejaron detenciones, protestas en las calles e incluso víctimas fatales.

Cómo viven los migrantes ecuatorianos en medio de las redadas del ICE en Minnesota

José, un inmigrante ecuatoriano que atiende su propio negocio en Minneapolis, aseguró que nunca vivió algo similar en la ciudad. “Hay gente que está atemorizada y otra que ya no le importa lo que pasa y se suma a las protestas. Se siente mucha impotencia en estos momentos. No recuerdo haber visto tanta injusticia en este país”, relató en diálogo con CNN.

El asesinato de Alex Pretti en un operativo del ICE hizo crecer el temor entre los migrantes ecuatorianos de Minneapolis Max Shapiro - Max Shapiro

El clima de tensión en Minneapolis creció luego de la muerte de los ciudadanos estadounidenses Alex Pretti y Renee Nicole Good, quienes recibieron disparos por parte de agentes federales durante operativos migratorios en esa urbe.

En este contexto, José describió el impacto directo en su entorno: “Tengo un negocio y vivo de primera mano cómo la gente sufre. Me entero de gente nueva que es detenida. Es como si los hubieran raptado o desaparecido de una manera cruel y no digna. No debería ser de esa manera”.

Por otro lado, apuntó de manera directa contra Donald Trump: “El presidente dice que va a sacar a gente mala y ahora están llevándose a gente buena, que no ha cometido delitos. Tener la piel más oscura y hablar español o tener rasgos latinos te pone en tela de duda”.

El asesinato de Renee Nicole Good también aumentó la tensión en Minneapolis ROBERTO SCHMIDT� - AFP�

Según precisó CNN, la comunidad ecuatoriana creció de forma marcada en los últimos años y pasó a ocupar el tercer lugar entre los principales grupos latinos del estado de Minnesota, detrás de los extranjeros oriundos de México y Puerto Rico.

El impacto de las redadas del ICE en el trabajo de los migrantes en Minneapolis

El temor también afectó la economía diaria. Según contó José, varios inmigrantes dejaron de ir a trabajar y muchos clientes ahora evitan salir de sus casas, por lo que las compras en locales disminuyeron de manera drástica. Esa dinámica derivó en despidos y pérdidas de empleo.

“La gente migrante ha perdido su empleo porque los empleadores no van a dejar que no vayan a trabajar una semana y luego vuelvan como si nada. Muchos han perdido su trabajo por esa razón”, comentó.

Copy of Agentes federales disparan a Alex Pretti, de 37 años

Tensión entre Ecuador y EE.UU.: del niño detenido al intento de ingreso a la Embajada

Un episodio que puso en alerta a la comunidad migrante tuvo lugar el martes 20 de enero, cuando agentes federales del ICE detuvieron a Adrián Conejo Arias, un ciudadano ecuatoriano, en la puerta de su casa.

Su hijo Liam, de cinco años y estudiante de preescolar, quedó separado del resto de su familia y fue trasladado junto a su padre al centro de detención de Dilley, en Texas.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) afirmó que Conejo Arias era un “extranjero ilegal” y señaló que los oficiales llevaron al niño luego de que el padre pidiera que permaneciera a su lado.

En tanto, un abogado de la familia aseguró que Conejo no cometió delitos y cumplió “todos los protocolos establecidos” para solicitar asilo, incluido “presentarse a sus audiencias en la corte”.

Liam Conejo Ramos, de 5 años, al momento de su detención Ali Daniels� - Ali Daniels�

El lunes 26 de enero, un juez federal resolvió que el padre y su hijo no podían ser deportados de manera inminente. También impidió que sean trasladados de ese centro de detención en Dilley, que está destinado a familias con menores de edad.

La situación escaló un día después, cuando el Gobierno de Ecuador denunció que un agente de ICE intentó ingresar al consulado ecuatoriano en Minneapolis mientras perseguía a dos personas, tal como destacó otro informe de CNN.

Por su parte, la Cancillería informó que el personal bloqueó el acceso y activó los protocolos de emergencia. “Los funcionarios del Consulado impidieron el ingreso del oficial de ICE a la sede consular, garantizando así la protección de los ecuatorianos que se encontraban en ese momento en la sede consular y activando los protocolos de emergencia emitidos por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana”.