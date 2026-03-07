Pasaporte de EE.UU. extraviado en el extranjero: pasos, costos y cómo obtener uno de emergencia

Perder el pasaporte americano en el extranjero puede convertirse en una experiencia estresante que altera la continuidad del viaje y los planes de regreso a Estados Unidos. Al tratarse del principal documento de identificación internacional, su extravío o robo implica una situación que debe atenderse lo más pronto posible y conforme al procedimiento establecido por el Departamento de Estado.

Qué hacer en caso de robo o pérdida del pasaporte estadounidense

Al ser un documento oficial indispensable para ingresar nuevamente al país, su desaparición debe reportarse de inmediato.

No hacerlo puede generar complicaciones con autoridades locales y abrir la puerta a un posible uso indebido de la información personal.

El pasaporte estadounidense figura entre los que ofrecen mayor libertad de viaje a nivel mundial (Web/Freepik)

La pérdida del pasaporte no solo afecta el regreso a Estados Unidos, también puede ocasionar retrasos en trámites migratorios, reservas de hotel o alquiler de vehículos.

En caso de robo, también se corre el riesgo de ser víctima de fraude o suplantación de identidad.

En algunos países, no portar documentación válida puede derivar en multas o en problemas con las autoridades, lo que agrava la situación del viajero.

Lo primero que se tiene que hacer es denunciar el hecho ante la policía local y solicitar una copia del reporte oficial, especialmente si se trató de un robo.

Después, se tiene que notificar la pérdida al Departamento de Estado de EE.UU. mediante el formulario DS-64.

Si el reporte se hace en línea , el pasaporte se cancelará en un día hábil y se enviará la confirmación por correo electrónico.

, el pasaporte se cancelará en un día hábil y se enviará la confirmación por correo electrónico. Si el reporte se hace por correo postal , el proceso de cancelación del pasaporte podría durar varias semanas. Si se hace de esta manera, se tiene que completar el formulario, imprimirlo, firmarlo y enviarlo a la dirección que viene en el formulario junto con una copia de una identificación oficial con foto.

, el proceso de cancelación del pasaporte podría durar varias semanas. Si se hace de esta manera, se tiene que completar el formulario, imprimirlo, firmarlo y enviarlo a la dirección que viene en el formulario junto con una copia de una identificación oficial con foto. También es posible realizar el reporte vía telefónica al +1-877-487-2778 (opción en español) o al 1-888-874-7793 (TTY para personas con dificultades auditivas).

Las autoridades estadounidenses aclaran que, una vez que el pasaporte haya sido reportado como perdido o robado, quedará cancelado y no podrá volver a utilizarse, incluso si posteriormente es recuperado. Si el documento ya estaba vencido, no es necesario reportarlo.

Cómo solicitar un pasaporte de EE.UU. de emergencia

Las personas que perdieron su pasaporte durante un viaje internacional deben acudir a la embajada o consulado estadounidense más cercano para solicitar un pasaporte de emergencia.

El pasaporte es un documento indispensable para viajar y hacer trámites fuera de EE.UU. (Instagram/@travelgov)

Para ello, se requieren los formularios DS-64 y DS-11, una fotografía reciente tipo pasaporte y una identificación oficial (puede ser la licencia de conducir, una copia del pasaporte extraviado o el acta de nacimiento).

En el sitio oficial del gobierno de Estados Unidos se puede consultar el directorio de embajadas y consulados en todo el mundo, con direcciones y números telefónicos de contacto.

Cuánto cuesta tramitar un nuevo pasaporte

Existen dos formatos. La libreta es la más utilizada, ya que permite hacer viajes internacionales por aire, mar o tierra. La tarjeta solo es válida para ingresar a Estados Unidos por tierra o mar desde Canadá, México o Bermudas.

Ambos documentos tienen una vigencia de 10 años para adultos y de cinco años para menores de 16 años.

Libreta de pasaporte | US$130 de tarifa de solicitud y US$35 por tarifa de aceptación | Costo final de US$165

| US$130 de tarifa de solicitud y US$35 por tarifa de aceptación | Costo final de US$165 Tarjeta de pasaporte | US$30 por tarifa de solicitud y US$35 por tarifa de aceptación | Costo final de US$65

Qué hacer en caso de ser víctima de un delito grave en el extranjero

Las personas que hayan sido víctimas de un peligro grave en el extranjero pueden solicitar un pasaporte de emergencia (con validez limitada) de manera gratuita para así poder regresar a Estados Unidos.

Los consulados de Estados Unidos en el extranjero asisten a quienes sufren el robo de su pasaporte o son víctimas de delitos graves (Web/Freepik)

El personal consular también puede brindar asistencia para contactar familiares, amigos o empleadores, así como ofrecer información sobre la atención médica disponible.