Sección 530A: Newsom anuncia cambios en las cuentas de ahorro e inversión temprana para familias de California
El sistema permitirá consultar iniciativas como CalKIDS, Trump Accounts y otros programas
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El gobernador Gavin Newsom y la tesorera estatal Fiona Ma anunciaron una colaboración con Early Wealth Partnership dirigida a las cuentas de ahorro. El acuerdo permitirá desarrollar en California una herramienta para que las familias encuentren y reclamen recursos financieros para sus hijos.
La nueva herramienta sobre cuentas de ahorro que anunció Newsom en California
Bajo el nombre de Navegador de Cuentas de Inversión Temprana, la herramienta reunirá en un mismo espacio programas de ahorro, inversión y apoyo económico para menores. La iniciativa apunta a simplificar el acceso a beneficios que ya existen y que muchos hogares aún no reclamaron.
Según el comunicado del gobernador, hay miles de millones en fondos públicos asignados para la niñez. Sin embargo, parte de ese dinero no llega a sus destinatarios porque las oportunidades pueden resultar difíciles de ubicar o comprender.
Newsom afirmó que “demasiadas familias están dejando pasar recursos” y sostuvo que la colaboración facilitará la conexión con CalKIDS, el programa estatal automático de becas para estudiantes elegibles, y otras herramientas de creación de patrimonio.
Ma señaló que la nueva herramienta facilitará el acceso a programas de ahorro e inversión de la Oficina de la Tesorera Estatal. Esas iniciativas benefician actualmente a más de 1,5 millones de personas y administran cerca de US$21.300 millones en activos e inversiones.
La plataforma permitirá consultar programas como CalKIDS, las cuentas HOPE Trust, las federales de la Sección 530A conocidas como Trump Accounts y otras iniciativas locales de ahorro infantil.
El comunicado incluyó como ejemplo a una familia de Oakland con un bebé recién nacido elegible para Medi-Cal. En ese caso, el menor podría contar con US$500 en una cuenta Brilliant Baby de Oakland Promise, US$100 de CalKIDS y US$1000 en una cuenta de la Sección 530A Trump Accounts.
La nueva herramienta de California cuenta con apoyo de Google
Según el comunicado, Google aportará una subvención de US$625.000 y asistencia técnica voluntaria de su equipo de ingeniería. El piloto será diseñado para teléfonos celulares y estará disponible en varios idiomas.
La organización Early Wealth Partnership, que pondrá en marcha la primera etapa en el Estado Dorado, prevé expandir el modelo a otros lugares antes de finalizar 2026. El sistema también ayudará a identificar aportes filantrópicos.
Además, madres, padres y cuidadores podrán verificar si su empleador integra el grupo de casi tres docenas de grandes empresas que se comprometieron a igualar contribuciones destinadas a esas cuentas.
La herramienta permitirá a más familias de California acceder a CalKIDS y las Trump Accounts
- CalKIDS es administrado por la Junta de Inversión ScholarShare y presidido por Fiona Ma. El programa estatal automático de becas busca ampliar el acceso a la universidad y a la capacitación profesional.
- Los estudiantes elegibles de escuelas públicas de California reciben automáticamente hasta US$1500 en becas CalKIDS. Para usar esos fondos en gastos educativos aprobados, las familias deben reclamar la cuenta antes de que el estudiante cumpla 26 años.
- Por su parte, las cuentas federales de la Sección 530A Trump Accounts son instrumentos de inversión para menores con ventajas fiscales. Fueron creadas por ley federal y cuentan con respaldo del Departamento del Tesoro.
- Los menores de 18 años con número de Seguro Social válido pueden ser elegibles para abrir una cuenta. Familiares, amigos, empleadores, gobiernos y organizaciones filantrópicas pueden realizar aportes adicionales.
- A su vez, los niños ciudadanos de EE.UU. nacidos entre el 1° de enero de 2025 y el 31 de diciembre de 2028 pueden recibir una contribución inicial de US$1000 por parte de las autoridades federales.
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