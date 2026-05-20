La orden de Newsom en California que podría beneficiar a Elon Musk: US$1000 millones para vehículos eléctricos

El 13 de mayo, el gobernador de California, Gavin Newsom, habilitó las solicitudes para un nuevo programa de subsidios destinado a la compra de camiones comerciales eléctricos. La iniciativa prevé una inversión superior a 1000 millones de dólares hasta 2030 y apunta a facilitar el recambio de flotas de carga por unidades de cero emisiones. Entre los modelos que podrían verse favorecidos aparece el Tesla Semi, el camión eléctrico desarrollado por Tesla, la compañía dirigida por Elon Musk.

Cómo funcionará el programa de reembolsos en California

Según informó la Oficina del Gobernador de California, el programa California Clean Fuel Reward (CCFR) arrancará con una asignación inicial de US$250 millones en 2026.

Los recursos provienen del sistema estatal de combustibles bajos en carbono, un esquema con el que California recauda fondos para impulsar tecnologías menos contaminantes.

Desde el 26 de junio, quienes compren vehículos incluidos en el plan recibirán el descuento directamente en el concesionario. Los montos irán desde US$7500 hasta US$120.000, según el tipo de unidad. Cabe destacar que el beneficio alcanzará a:

Camiones medianos y pesados.

Vehículos de transporte portuario.

Camiones de caja.

Furgonetas de reparto.

Flotas públicas y privadas.

Por qué Elon Musk podría sacar ventaja tras la orden de Newsom

Uno de los puntos que más llamó la atención del anuncio es el posible impacto sobre el Tesla Semi, el camión eléctrico desarrollado por la empresa de Elon Musk.

Tesla Semi, el camión eléctrico desarrollado por la empresa de Elon Musk.

De acuerdo con Benzinga, para las compañías de transporte, el principal freno para sumar este tipo de unidades suele ser el costo inicial. Con este nuevo esquema, el estado busca achicar esa barrera y empujar a más operadores logísticos a dar el salto hacia vehículos eléctricos.

“Eso podría abrirle una oportunidad a fabricantes que ya tienen modelos listos para competir en el segmento pesado”, sostienen expertos.

La crítica de Gavin Newsom a Donald Trump

Durante la presentación del programa, Newsom volvió a cuestionar la política energética de Donald Trump. A través de un mensaje en redes sociales, el gobernador sostuvo que California mantendrá su apuesta por la innovación automotriz y defendió las inversiones estatales en movilidad eléctrica.

“California está lanzando un programa de reembolsos de US$1000 millones para camiones eléctricos medianos y pesados. A partir del 26 de junio, los minoristas autorizados tendrán reembolsos de US$7500 a US$120 mil. Mientras Trump renuncia al liderazgo automotriz estadounidense, nosotros seguimos dominando en el sector”, escribió en su cuenta oficial en X.

El mensaje de Gavin Newsom para Donald Trump sobre los reembolsos en California X @CAgovernor

Funcionarios ambientales del estado remarcaron en el portal de la gobernación que el objetivo es devolver esos recursos directamente a los compradores para acelerar la renovación de flotas comerciales.

“Esto ayudará a acelerar el acceso a tecnologías vehiculares innovadoras y respalda la transformación del mercado a largo plazo”, sostuvo Funmi Williamson, directora de atención al cliente de Southern California Edison.

La infraestructura que respalda el plan en California

La apuesta estatal llega acompañada por la expansión de la red de carga eléctrica en California.

Según cifras oficiales, el estado ya cuenta con más de 200 mil estaciones de carga públicas y compartidas, además de cientos de miles de conexiones instaladas en propiedades privadas.

Para la administración estatal, esa infraestructura será importante para sostener el crecimiento de los camiones eléctricos en los próximos años.