Newsom anuncia el nuevo presupuesto de California: comida gratis y más ayuda en salud
Los recursos incluyen medidas económicas para beneficiar a las pequeñas empresas, recortes de impuestos e inversiones en viviendas asequibles
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Gavin Newsom, gobernador de California, anunció el nuevo presupuesto estatal para el año fiscal 2026-27 junto con los líderes legislativos. En el comunicado, remarcó que los fondos contemplan comidas escolares gratuitas e inversiones para lograr una mejor accesibilidad a la atención médica, además de abordar otros puntos clave.
El anuncio de Newsom sobre el nuevo presupuesto de California
La Oficina del Gobernador informó en un comunicado que el dinero financia la atención médica y los servicios clave del estado. Asimismo, introduce recortes de impuestos y realiza una inversión en la educación de alumnos con discapacidades, así como también apunta a simplificar los trámites burocráticos para construir más viviendas.
De acuerdo con el texto, Newsom; la presidenta pro tempore del Senado, Monique Limón; y el presidente de la Asamblea, Robert Rivas, alcanzaron un presupuesto con déficit cero para este año y el próximo. Esto contempla la reserva de más de 6000 millones de dólares en ingresos previstos en una cuenta de retención.
“El presupuesto mantiene el progreso de California, se prepara para el futuro y protege a las comunidades vulnerables de los crueles ataques de Donald Trump”, sostiene el anuncio, en alusión a los recortes presupuestarios implementados a nivel federal.
Por su parte, el gobernador resaltó la importancia que tiene para la vida cotidiana de los residentes locales. “En California, apoyamos a las familias trabajadoras, creamos más oportunidades y construimos comunidades más seguras y saludables. Así es como mantenemos al estado como el motor de la economía estadounidense y un lugar donde todos tienen la oportunidad de triunfar”, sostuvo.
El nuevo presupuesto de California con comida gratis para estudiantes y más ayuda en salud
Entre los puntos que aborda el presupuesto, la salud y la educación comprenden dos de las categorías con mayor inversión:
Salud y asequibilidad
- Reducción de costos: se destinan US$300 millones para reducir los costos de atención médica para las familias.
- Planes de salud: mantiene la disponibilidad de coberturas con primas mensuales sin costo para muchos californianos de bajos ingresos, con el objetivo de compensar la expiración de subsidios federales.
Educación
- Financiamiento general: US$5000 millones para apoyar a estudiantes, fortalecer la fuerza laboral educativa y financiar prioridades locales. Esto incluye comidas escolares gratuitas, escuela de verano sin costo, preescolar universal y plazas de guardería.
- Educación especial: US$2400 millones en financiamiento continuo para educación especial (un aumento del 43%).
- Nuevos beneficios: se crean hasta 14 semanas de licencia por embarazo pagada para empleados de escuelas TK-12 y colegios comunitarios.
- Refuerzo académico: US$400 millones para expandir los entrenadores de alfabetización y apoyo en matemáticas.
Presupuesto de California: impuestos, vivienda y elecciones
Al margen de las inversiones en salud y educación, el presupuesto estatal también incluye medidas que actúan sobre otras áreas clave del gobierno:
Economía y pequeñas empresas
- Impuestos: recorte del 50% en los impuestos de LLC para cientos de miles de nuevas pequeñas empresas durante los próximos tres años.
- Límites corporativos: se restringe el uso de créditos fiscales ilimitados para las corporaciones más grandes, con el objetivo de asegurar que las empresas rentables contribuyan a los servicios públicos.
Vivienda y desastres
- Vivienda asequible: reducir tarifas locales innecesarias y modernizar el sistema de financiamiento para acelerar la construcción de viviendas. Además, cuenta con una inversión de US$500 millones en créditos fiscales para hogares de bajos ingresos.
- Fondo de reconstrucción: US$100 millones para ayudar a los propietarios de inmuebles cuando el seguro no es suficiente.
Elecciones y gobernanza
- Velocidad en el conteo: US$29 millones para aumentar el personal y mejorar la tecnología para que los condados aceleren el conteo de votos.
- Combate a la desinformación: fondos para educación electoral y para combatir la desinformación a nivel estatal.
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