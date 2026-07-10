Gavin Newsom firmó la ley AB 126 que impacta en la educación de California: “Sus hijos merecen algo mejor”

California dio un nuevo paso en su política de fortalecimiento del sistema educativo con la firma de la ley AB 126, una medida impulsada por el gobernador Gavin Newsom que destina fondos adicionales a la educación especial. La iniciativa forma parte del presupuesto estatal de 2026-2027 y busca ampliar los recursos destinados a estudiantes con discapacidad, al tiempo que refuerza otros programas que el estado desarrolló en los últimos años.

AB 126 suma US$2400 millones para educación especial en California

De acuerdo con un comunicado oficial de la oficina del gobernador Newsom, la ley AB 126, conocida como el “proyecto complementario de educación del presupuesto estatal”, incorpora una inversión adicional de 2400 millones de dólares para la educación especial en niveles K-12.

Gavin Newsom celebró el crecimiento económico de California que superó a potencias asiáticas

Ese incremento representa un aumento del 43% respecto a lo aprobado en la Ley de Presupuesto de 2025 y permitirá que todas las agencias educativas locales de California reciban financiación para educación especial bajo una misma tasa. Además, eleva el monto por estudiante hasta US$1340.

“He escuchado directamente a padres de toda California: sus hijos necesitan más y merecen algo mejor. Estas acciones responden a ese llamado", afirmó Newsom. “Hoy estamos realizando inversiones récord en educación especial para construir un sistema más sólido que brinde a cada niño la oportunidad de tener éxito y deje las escuelas de California mejor de lo que las encontramos”, agregó.

El comunicado también señala que estas inversiones contrastan con las decisiones adoptadas por la administración de Donald Trump respecto al desmantelamiento del Departamento de Educación federal, una situación que, según el gobierno californiano, repercute sobre la calidad de los servicios educativos disponibles.

California refuerza los programas para estudiantes con discapacidades

La nueva legislación no se limita al incremento general del financiamiento. El presupuesto estatal incorpora recursos adicionales para distintos programas destinados a mejorar la atención de los estudiantes que requieren apoyos específicos.

El gobernador Newsom presentó esta inversión como una respuesta directa a las demandas de las familias californianas X Gobernador Gavin Newsom

Entre las principales inversiones figuran:

US$80 millones en financiamiento permanente para el fondo destinado a cubrir costos extraordinarios de educación especial, que reembolsa gastos vinculados con alumnos que necesitan servicios de muy alto costo.

Recursos permanentes para fortalecer el programa destinado a estudiantes con discapacidades de baja incidencia, que requieren apoyos altamente especializados.

US$30 millones por única vez para ampliar el proyecto Supporting Inclusive Practices Project, destinado a brindar herramientas y asistencia técnica para favorecer la inclusión de estudiantes con discapacidades dentro de las aulas de educación general.

US$25 millones para fortalecer el Inclusive College Technical Assistance Center, organismo que promueve oportunidades universitarias inclusivas para estudiantes con discapacidades intelectuales y del desarrollo.

US$10 millones destinados a desarrollar recursos y brindar asistencia técnica para implementar vías alternativas que permitan a estudiantes con discapacidades obtener el diploma de escuela secundaria.

Según el comunicado oficial, estas inversiones buscan mejorar tanto el rendimiento académico como las oportunidades futuras de los estudiantes que requieren apoyos específicos durante su trayectoria escolar.

Presupuesto 2026-27 de California impulsa nuevas inversiones en educación especial

La presidenta de la Junta Estatal de Educación de California, Linda Darling-Hammond, sostuvo que el presupuesto de 2026 consolida la transformación educativa iniciada durante los últimos siete años.

La respuesta de Newsom sobre a quién apoya como próximo gobernador de California

En ese sentido, señaló que, pese a las restricciones presupuestarias y a la incertidumbre sobre el financiamiento federal, el estado mantiene su compromiso con los programas esenciales de educación pública y continúa realizando inversiones para fortalecer las escuelas a largo plazo, especialmente para los estudiantes con mayores necesidades.

Por su parte, el asambleísta David Alvarez, presidente del Subcomité de Finanzas Educativas de la Asamblea estatal, afirmó que el nuevo presupuesto permitirá incorporar más especialistas en lectura, asistentes de salud conductual y apoyos individualizados para alumnos de educación especial.

En tanto, la senadora Sasha Renee Perez, presidenta del Comité de Educación del Senado estatal, calificó la inversión de US$2400 millones como la mayor destinada a educación especial en la historia de California, y destacó que permitirá ampliar el acceso a servicios fundamentales para miles de familias.