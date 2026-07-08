Newsom firmó la ley AB 1683 que impacta en la indemnización laboral de los trabajadores

Gavin Newsom, gobernador de California, firmó el lunes 6 de julio la ley AB 1683, que afecta a los trabajadores de la jurisdicción. La medida impacta en los pagos de indemnización por discapacidad y modifica los términos de las cuentas de tarjetas prepagadas, con la extensión del límite para su uso.

Cómo impacta la ley AB 1683 que firmó Newsom en la indemnización laboral de los trabajadores

La Oficina de Newsom compartió un comunicado sobre la firma de seis proyectos de ley, entre los que se encuentra la AB 1683. Esta disposición impone cambios en la legislación vigente, que establece un sistema de compensación laboral, administrado por el Director Administrativo de la División de Compensación Laboral, para indemnizar a los empleados por las lesiones sufridas durante el desempeño de sus funciones.

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La ley actual permite que los empleadores depositen los pagos de indemnización por discapacidad en cuentas de tarjetas prepagadas solo hasta el 1° de enero de 2027. Con la entrada en vigor de la AB 1683, se elimina esta fecha de vencimiento, por lo que este método de pago es permanente e indefinido.

Asimismo, los derechos del trabajador incluidos en la disposición son:

Consentimiento voluntario: el uso de tarjetas prepagadas requiere la autorización por escrito del empleado.

el uso de tarjetas prepagadas requiere la autorización por escrito del empleado. Cambio de método: tanto el empleador como el trabajador pueden optar por cambiar el método de pago (a cheque o depósito bancario) mediante un aviso por escrito de 30 días.

tanto el empleador como el trabajador pueden optar por cambiar el método de pago (a cheque o depósito bancario) mediante un aviso por escrito de 30 días. Alternativas existentes: se mantiene la validez de los pagos mediante instrumentos escritos (negociables inmediatamente en efectivo) y depósitos directos en bancos o cooperativas de crédito de elección del empleado.

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Ley AB 1683: requisitos para las tarjetas prepagadas en la indemnización laboral

Al margen de los factores mencionados, la ley vigente implementa ciertos requisitos para este método. Para que un empleador pueda utilizar este sistema, las tarjetas prepagadas deben cumplir con protecciones para el empleado:

Retiro total: se debe permitir al empleado obtener la totalidad del saldo en una sola transacción sin incurrir en cargos.

se debe permitir al empleado obtener la en una sola transacción sin incurrir en cargos. Acceso a efectivo y compras: debe garantizar acceso razonable a cajeros automáticos (ATM) de la red y permitir compras en puntos de venta sin cargos por parte de la institución financiera.

debe garantizar acceso razonable a de la red y permitir compras en puntos de venta sin cargos por parte de la institución financiera. Prohibición de crédito: está estrictamente prohibido que la tarjeta esté vinculada a cualquier forma de crédito, como préstamos o adelantos sobre pagos futuros.

está estrictamente prohibido que la tarjeta esté vinculada a cualquier forma de crédito, como Transparencia de cargos: todos los montos deben ser revelados por escrito. Solo se permiten cargos por reemplazo de tarjeta (envío expedito), de cajeros fuera de la red (a partir del tercer retiro por depósito) y transacciones en el extranjero.

Finalmente, la ley establece que no se considerará una violación si ocurren demoras en los depósitos causadas por la aplicación de leyes bancarias estatales o federales.

La ley firmada por Newsom permite a los empleadores abonar la indemnización de los trabajadores en cuentas prepagadas Freepik

Las otras leyes firmadas por Newsom en California

Junto con la AB 1683, el comunicado difundido por la Oficina del gobernador señala que también se firmaron las siguientes medidas legislativas: