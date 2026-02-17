Buenas noticias para guatemaltecos: dónde estará el camión del consulado en Los Ángeles el 21 y 22 de febrero

El Consulado General de Guatemala en Los Ángeles anunció una nueva jornada de servicios móviles para el sábado 21 y domingo 22 de febrero, con el propósito de acercar trámites esenciales a la comunidad sin que tengan que trasladarse hasta la sede principal. La iniciativa busca facilitar gestiones oficiales de manera ágil y segura durante el fin de semana.

Dónde estará el camión del consulado en Los Ángeles el 21 y 22 de febrero

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala, por medio del consulado en Los Ángeles, informó que la jornada estará dirigida a la comunidad guatemalteca residente en San Diego y sus alrededores.

Los guatemaltecos residentes en San Diego, California, podrán aprovechar una jornada de servicios consulares en febrero (Facebook/Consulado General de Guatemala en Los Ángeles)

Para recibir atención, los connacionales deberán comunicarse previamente al Centro de Llamadas del consulado al (213) 900-1098, extensión 5, en un horario de 8:00 a 16:00 horas.

A través de esta línea se proporcionará información sobre la ubicación exacta, horarios de atención, modalidad de turnos y requisitos específicos según el trámite a realizar.

Qué servicios se brindarán durante los días 21 y 22 de febrero

El Consulado General de Guatemala en Los Ángeles señaló que, durante estas jornadas, se pondrá a disposición de la comunidad una amplia gama de servicios consulares esenciales, según su página de Facebook.

Los connacionales deberán llamar al número (213) 900-1098, extensión 5, para solicitar información sobre las jornadas consulares (Facebook/Consulado General de Guatemala en Los Ángeles)

Entre los cuales se incluyen:

Gestiones de Registro Civil: se brindará asistencia en la inscripción de actos civiles, tales como registros de nacimiento, matrimonios y defunciones , para asegurar que los documentos tengan validez legal en el territorio guatemalteco.

se brindará asistencia en la inscripción de actos civiles, tales como registros de , para asegurar que los documentos tengan validez legal en el territorio guatemalteco. Emisión de Certificaciones: los connacionales podrán solicitar y obtener diversas certificaciones oficiales (como el certificado de nacimiento o de nacionalidad), documentos indispensables para trámites legales y administrativos.

los connacionales podrán (como el certificado de nacimiento o de nacionalidad), documentos indispensables para trámites legales y administrativos. Servicios de Documentación e Identidad: se llevará a cabo el proceso de enrolamiento para la obtención y renovación de Pasaportes y el Documento Personal de Identidad (DPI), lo que incluye la captura de datos biométricos y fotografía.

El consulado de Guatemala en Los Ángeles realizará trámites de documentación de identidad, registro civil y certificaciones (Facebook/Consulado General de Guatemala en Los Ángeles)

Qué documentos se deben llevar para recibir atención el 21 y 22 de febrero

Con el objetivo de agilizar la atención y garantizar el éxito de sus gestiones, el Consulado General de Guatemala en Los Ángeles hizo hincapié en la documentación y requisitos indispensables que cada ciudadano debe presentar durante las jornadas:

Documentación de identidad obligatoria: es estrictamente necesario presentar su Certificado de Nacimiento (con número de CUI) emitido por el RENAP o su Documento Personal de Identidad (DPI) en estado original. Asimismo, se requiere entregar un juego de fotocopias legibles de ambos lados de dichos documentos para el expediente consular.

es estrictamente necesario presentar su emitido por el RENAP o su en estado original. Asimismo, se requiere entregar un de ambos lados de dichos documentos para el expediente consular. Método de pago autorizado: por razones de seguridad y control administrativo, no se aceptará dinero en efectivo . Cada trámite de documentación se deberá cancelar mediante un money order individual, con el monto exacto correspondiente al servicio que se solicitó.

por razones de seguridad y control administrativo, . Cada trámite de documentación se deberá cancelar mediante un individual, con el monto exacto correspondiente al servicio que se solicitó. Acreditación de residencia: para fines de registro y envío de documentos, los connacionales deberán presentar un comprobante de domicilio actual (como un recibo de servicios públicos, contrato de alquiler o correspondencia oficial) que confirme su dirección de residencia en el área.

Qué es el “money order” y dónde se puede conseguir

Un money order es un certificado que emite una institución financiera y funciona como medio de pago. Se adquiere en el servicio postal y en tiendas de conveniencia, y se utiliza para pagar cualquier trámite en el Consulado General de Guatemala en Los Ángeles, informaron desde sus redes oficiales.

Los puntos autorizados para conseguir un money order en Los Ángeles son los siguientes: