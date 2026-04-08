Atención mexicanos en California: el consulado móvil que atenderá trámites de pasaporte este 11 de abril

El Consulado de México en San Francisco, en California, ofrecerá atención para trámites de pasaporte mediante el sistema móvil el próximo 11 de abril. La iniciativa forma parte de una serie de medidas para ayudar a los extranjeros de ese país con sus gestiones de forma sencilla. Para acudir, es necesario agendar una cita en línea y llevar ciertos documentos.

Consulado móvil de México en California: cómo tramitar el pasaporte el 11 de abril

A través de la iniciativa de consulados móviles, los funcionarios mexicanos ofrecen a los migrantes que residen en Estados Unidos la oportunidad de obtener ayuda con los trámites de su documentación. Desde que comenzó el año, las autoridades de San Francisco llevaron a cabo tres sesiones (el 24 de enero en Rohnert Park, el 21 de febrero en Livermore y el 6 y 7 de marzo en Honolulu).

Los mexicanos que deseen obtener asistencia con el trámite de su pasaporte en el consulado móvil deberán acudir con cita el próximo 11 de abril

Ahora, la próxima jornada en la que los empleados brindarán asistencia a los mexicanos tendrá lugar el 11 de abril en el área de Pescadero, según el calendario del Consulado de San Francisco.

Todos los peticionarios deberán acudir con cita, sin excepciones. Para tramitarla, es necesario que ingresen a través de la plataforma oficial Mi Consulado. También pueden obtener ayuda al llamar al 424-309-00-09.

Las fechas, sedes y horarios de los Consulados Móviles pueden modificarse por razones operativas o logísticas, por lo que es importante estar atento a las actualizaciones.

Qué documentos se necesitan para tramitar el pasaporte en el consulado móvil

En su página web oficial, el Consulado mexicano señala que el pasaporte permite viajar a otros países y es un medio aceptado universalmente como identificación y prueba de nacionalidad.

Para la renovación, los solicitantes deben presentar el pasaporte anterior, siempre y cuando se haya expedido después del 12 de mayo de 2005 y no tenga observaciones. Si el documento fue expedido en México, es necesario llevar el acta de nacimiento (que no sea extemporánea).

El pasaporte es un documento de viaje que la SRE expide a las personas mexicanas para acreditar su nacionalidad e identidad Gobierno de Coahuila - Gobierno de Coahuila

Si la persona no tiene la versión anterior o se la robaron, deberá acudir al Departamento de Policía de la ciudad donde radica y levantar un reporte de pérdida de su pasaporte. Luego, tendrá que llevarlo a la Oficina Consular con el resto de los requisitos como si se tratara de expedición por primera vez.

En caso de que no cuente con el documento y necesite tramitarlo, la persona debe llevar:

Documento que acredite la nacionalidad mexicana (acta de nacimiento, certificado de nacionalidad, carta de naturalización, etc.).

(acta de nacimiento, certificado de nacionalidad, carta de naturalización, etc.). Documento que verifique la identidad y cuente con fotografía (matrícula consular de alta seguridad vigente, credencial para votar, cédula profesional, título universitario, licencia de conducir mexicana con medidas de seguridad o estadounidense, etc.).

El costo varía según la vigencia, según las autoridades. Los pasaportes que tienen duración de un año valen 44 dólares; aquellos que siguen válidos durante tres años cuestan US$101; los de seis años tienen un precio de US$137 y los de 10 años están disponibles a US$209.

Semana de asesoría legal para mexicanos en California: fechas y cómo participar

Del 6 al 10 de abril se celebrará la semana de asesorías legales externas, que permitirá a los mexicanos aprender, resolver dudas y acceder a recursos clave para mejorar sus finanzas. En la modalidad virtual, se realizarán talleres el 6, 8, 9 y 10 del mes, a través de Facebook Live.

Las jornadas de asesoría legal del Consulado mexicano en California

Para quienes quieran participar de manera presencial, se llevará a cabo una sesión el 7 de abril en el Consulado General de México en Los Ángeles, según una publicación en Instagram. El anuncio señala que durante estas jornadas los extranjeros obtendrán información, entre otras, sobre las siguientes cuestiones: