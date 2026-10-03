Deportaciones masivas: el DHS compró decenas de almacenes para el ICE, pero un error inesperado los podría frenar

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) destinó más de 1000 millones de dólares a la adquisición de grandes almacenes para convertirlos en centros de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Sin embargo, demandas judiciales y violaciones a normativas vigentes obligaron a la agencia a frenar la mayoría de las obras.

La compra masiva de almacenes por parte del DHS para ampliar la capacidad de detención

El plan gubernamental comenzó en diciembre de 2025 y, entre enero y abril de 2026, el ICE compró 11 propiedades por unos US$1074 millones. De acuerdo con N+ Unvision, para sostener este despliegue de infraestructura, el Congreso asignó un presupuesto de US$45.000 millones destinado a las labores de arresto y deportación.

Las 11 propiedades conllevaron una inversión inicial de US$1074 millones por parte del DHS Montaje generado con Inteligencia Artificial

El objetivo central de la agencia fue resolver la escasez de espacio en los recintos estatales y acelerar las operaciones de expulsión en todo EE.UU. La entidad buscó transformar estas naves comerciales en cárceles operativas con capacidad masiva de procesamiento.

Sin embargo, la ejecución del proyecto enfrentó problemas técnicos e imprevistos desde las fases iniciales de remodelación en los distintos estados. Las complicaciones operativas alteraron el cronograma original que, a día de hoy, se encuentra paralizado en su gran mayoría.

Por qué el ICE frenó parte de su plan de almacenes para centros de detención

Las autoridades frenaron las obras en 10 de los 11 almacenes debido a demandas judiciales, órdenes de tribunales y violaciones a las normativas ambientales locales. Asimismo, las naves industriales incumplen con los estándares municipales de infraestructura, agua potable y red de alcantarillado.

Un caso representativo ocurrió en Salt Lake City, donde la agencia pagó US$145,4 millones por un inmueble de 833 mil pies cuadrados. La oposición de líderes locales y las acciones legales del condado obligaron al gobierno a cancelar la conversión de la infraestructura.

De igual manera, proyectos en Maryland, Arizona, Georgia, Pennsylvania, Michigan y Texas fueron paralizados por barreras normativas y sobrecostos. En Maryland, el contrato inicial de remodelación fue de US$113 millones y contemplaba opciones que podían elevar su valor hasta US$642 millones.

De acuerdo con un documento de la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno (GAO, por sus siglas en inglés) difundido el 24 de septiembre de 2026, esos siete almacenes fueron puestos a la venta por el organismo federal. No obstante, otros tres proyectos atraviesan litigios legales y obstáculos administrativos que pausaron las obras.

En un giro estratégico, el ICE decidió vender o transferir siete de los once almacenes adquiridos originalmente para expandir su red de centros de detención migratoria Fotomontaje realizado con IA

De esta forma, actualmente, solo el proyecto ubicado en San Antonio conserva el camino abierto para funcionar como centro de procesamiento para 1500 personas diarias. Para este recinto, la agencia otorgó un contrato de US$17,3 millones a la firma GardaWorld Federal Services.

La auditoría del DHS sobre las compras de almacenes del ICE y los precios pagados

Investigaciones independientes de Project Salt Box señalan que el gobierno pagó precios por encima del valor de mercado en la mayoría de los inmuebles. Los análisis inmobiliarios revelan una prima promedio de entre el 12 y el 13% sobre las operaciones comparables.

En Socorro, Texas, el departamento desembolsó US$123 millones por tres almacenes con una valoración previa de US$11 millones. En Flowery Branch, Georgia, el Estado pagó US$68 millones por una finca cotizada anteriormente en US$400 mil.

El arresto del ICE de un ciudadano estadounidense en Illinois

Ante estas irregularidades, la Oficina del Inspector General del Departamento abrió una auditoría formal sobre el proceso de compra. Adicionalmente, legisladores y organizaciones civiles denunciaron improvisación en la planificación de las obras.