California: Gavin Newsom rompe con los políticos demócratas en un tema que es clave para Trump

El gobernador demócrata de California, Gavin Newsom, sorprendió a los miembros de su partido con declaraciones en contra de la participación de atletas trans en deportes femeninos. En un diálogo con Charlie Kirk, un activista conservador cercano a Donald Trump, señaló que la inclusión de mujeres trans en competencias es una “cuestión de justicia”. A pesar su histórica defensa de los derechos LGBTIQ+, el mandatario se manifestó en contra de que compitan en equipos femeninos.

De ícono progresista a crítico: el giro de Newsom

El comentario de Newsom sorprendió a muchos porque, hasta ahora, había sido un firme defensor de los derechos LGBTiQ+. En 2004, cuando era alcalde de San Francisco, permitió el matrimonio igualitario y desafió la legislación estatal. Como gobernador, impulsó leyes que protegen a las personas trans, entre ellas una que prohíbe la discriminación en el deporte escolar.

El gobernador de California reconoció que la inclusión de mujeres trans en competencias deportivas plantea una "cuestión de justicia" y que la situación resulta "profundamente injusta" : @GavinNewsom

Newsom dio a entender que las mujeres trans no deberían participar de equipos femeninos en competencias deportivas. “Creo que es una cuestión de justicia, estoy completamente de acuerdo contigo en eso. Es una cuestión de justicia, es profundamente injusta”, dijo durante el primer episodio de su podcast This is Gavin Newsom. “Estoy totalmente de acuerdo contigo”, le dijo a Kirk, activista por la abolición de derechos LGBTIQ+.

Quién es Charlie Kirk, el aliado de Trump entrevistado por Newsom

No solo sus dichos fueron objeto de controversia, sino también el entrevistado mismo. Y es que el gobernador eligió para su primer programa a Charlie Kirk, el influyente activista conservador y fundador de Turning Point USA.

Kirk, que es uno de los aliados clave de Donald Trump en su batalla cultural contra los derechos LGBTIQ+, y aprovechó el programa para desafiar a Newsom a pronunciarse sobre el caso de AB Hernández, una atleta trans de secundaria en California que generó críticas por competir en equipos femeninos.

La polémica estalló tras una charla con Charlie Kirk, un activista conservador cercano a Donald Trump y fundador de Turning Point USA. Kirk, una figura clave en la batalla cultural contra los derechos LGBTQ+ AP

Newsom, padre de cuatro hijos, incluidas dos niñas deportistas, reconoció que la discusión es compleja y admitió que entiende la preocupación sobre la equidad en la competencia: “Entiendo el punto. Creo que es un tema de equidad, y en muchos casos es profundamente injusto”, afirmó el gobernador.

Kirk no dejó pasar la oportunidad para atacar a los progresistas y lanzó afirmaciones incendiarias, y aseguró que en California hay “libros pornográficos en las escuelas primarias” y que en UC Berkeley se puede obtener un título en “poesía lésbica del norte de África”.

A pesar de la carga ideológica de estos comentarios, Newsom no los desmintió ni los refutó, lo que generó aún más críticas desde el ala progresista del Partido Demócrata californiano.

Las críticas a Newsom dentro del Partido Demócrata de California

Las reacciones dentro del Partido Demócrata no tardaron en llegar. El asambleísta Alex Lee lanzó un mensaje contundente en BlueSky: “WTF. Las personas trans y LGBTQ+ están siendo atacadas. No necesitamos que nuestro gobernador ceda ante los argumentos conservadores que perjudican al 1% de la población”.

Por su parte, Chris Ward y la senadora Caroline Menjivar, líderes del caucus LGBT en la Legislatura estatal, se declararon “profundamente indignados y frustrados”.

La congresista Sara Jacobs fue aún más dura y acusó a Newsom de legitimar discursos peligrosos: “Había muchas maneras en las que Gavin Newsom podría haber tenido una conversación de buena fe sobre este tema. En cambio, eligió intencionalmente asociarse con un fascista que abiertamente quiere erradicar a las personas trans”, dijo en declaraciones al San Francisco Chronicle.