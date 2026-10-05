California insta a gastar US$106 millones en ayudas para alimentos antes de que “desaparezcan” de la tarjeta

Casi US$106 millones de los fondos SUN Bucks destinados a familias de California todavía no fueron utilizados. El dinero fue entregado durante el verano de 2026 a hogares con niños elegibles y tiene un plazo de 122 días desde la carga en la tarjeta antes de vencer.

Quiénes recibieron los US$120 de SUN Bucks

De acuerdo con un comunicado oficial del Departamento de Servicios Sociales de California (CDSS, por sus siglas en inglés), el programa SUN Bucks, también conocido como Summer EBT, entrega US$120 por cada niño elegible para comprar alimentos durante las vacaciones escolares.

Son elegibles, entre otros, los niños que cumplen los requisitos para recibir comidas escolares gratuitas o a precio reducido y quienes reciben determinados beneficios públicos, como CalFresh, CalWORKs o determinados beneficiarios de Medi-Cal con ingresos de hasta el 185% del nivel federal de pobreza.

California envió las tarjetas correspondientes a 2026 en dos etapas. Según datos citados por CalMatters, unos 3,8 millones de niños recibieron las tarjetas automáticamente y cerca de US$106 millones todavía permanecen sin utilizar.

El plazo para solicitar SUN Bucks de 2026 ya terminó. Quienes no recibieron una tarjeta durante este año no pueden solicitar ahora el programa correspondiente al verano de 2026.

Cuándo vencen los fondos de SUN Bucks en California

Las familias tienen 122 días desde la fecha en que los fondos son cargados en la tarjeta para utilizar el dinero. La fecha límite varía según el momento en que cada hogar recibió la carga.

La distribución se realizó en diferentes momentos durante el verano, por lo que no existe una única fecha de vencimiento para todos los beneficiarios. Las familias que recibieron los fondos en las primeras etapas deben prestar especial atención al plazo, mientras que quienes los obtuvieron más tarde cuentan con algunos días adicionales para utilizarlos.

El CDSS recomienda a las familias que también reciben CalFresh utilizar primero los fondos de SUN Bucks porque tienen una fecha de vencimiento.

Una vez transcurridos los 122 días, el saldo que no haya sido utilizado vence y no puede volver a cargarse en la tarjeta.

Millones de familias recibirán el apoyo de verano SUN Bucks en 2026 CDSS

Cómo consultar el saldo en la tarjeta alimentaria

Las familias pueden consultar el dinero disponible y administrar su tarjeta mediante la aplicación gratuita ebtEDGE o el sitio web para titulares de tarjetas EBT de California.

Los fondos pueden utilizarse para comprar alimentos como:

Frutas y verduras

Granos integrales

Carne

Productos lácteos

Otros alimentos autorizados

SUN Bucks no puede usarse para comprar alimentos calientes, comida para mascotas, artículos de limpieza, productos de higiene personal ni medicamentos.

Ayudas para alimentos: qué pasa con el dinero que no se utiliza

Si los fondos no se utilizan dentro de los 122 días posteriores a su carga, vencen y regresan al gobierno federal. El Departamento de Servicios Sociales de California aclara que, una vez expirados, los beneficios no pueden reemplazarse ni volver a acreditarse en la tarjeta.

Durante el año anterior, aproximadamente US$118 millones no fueron utilizados, según registros del Departamento de Servicios Sociales obtenidos por el consultor de políticas públicas David Rubel y citados por CalMatters.

El programa SUN Bucks busca combatir la inseguridad alimentaria infantil Pexels

Además, casi una quinta parte de las tarjetas enviadas el año pasado nunca fueron activadas, de acuerdo con los mismos registros.