LA NACION

Clima en Los Angeles, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 13 de junio; además, cuál es el panorama para los próximos días

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Clima en Los Angeles, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana
Clima en Los Angeles, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semanaGodofredo A. Vásquez - AP

El pronóstico del tiempo para Los Angeles, California, indica que el sábado 13 de junio la temperatura rondará entre 63 y 82 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

La probabilidad de precipitación de 1%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 10 mph. La dirección será Sursuroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en Los Angeles

  • Velocidad y dirección del viento: 0 a 10 mph, Sursuroeste
  • Probabilidad de precipitación: 1%
  • Pronóstico: soleado

El pronóstico para el fin de semana en Los Angeles, California

El sábado 13 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: niebla aislada. Probabilidad de precipitación: 1%.

El domingo 14 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
LA NACION
Más leídas
  1. Abrieron su casa de San Isidro para abrigar a una beba de nueve meses
    1

    “Queríamos cuidarla hasta que encuentre a su familia”

  2. Jennifer Lopez reveló con qué actores tendría relaciones sexuales y sorprendió a todos
    2

    Jennifer Lopez reveló con qué actores tendría relaciones sexuales y sorprendió a todos

  3. Karina Milei posteó una foto de la mesa política en medio de las tensiones Adorni-Bullrich
    3

    Karina Milei posteó una foto de la mesa política en medio de las tensiones Adorni-Bullrich por la declaración jurada

  4. Lo absolvieron en una causa por abuso sexual y pide volver a ver a su hijo después de siete años
    4

    “Sueño con ese abrazo”. Lo absolvieron en una causa por abuso sexual y aspira ver a su hijo después de siete años