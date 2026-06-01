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Clima en Los Angeles, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 1 de junio

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 1 de junio; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Los Angeles, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 1 de junio
Clima en Los Angeles, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 1 de junio Svebert - Own work, CC BY-SA 3.0

El pronóstico del tiempo para Los Angeles, California, indica que el lunes 1 de junio la temperatura rondará entre 59 y 82 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 10 mph. La dirección será Sur.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en Los Angeles

  • Velocidad y dirección del viento: 0 a 10 mph, Sur
  • Probabilidad de precipitación: 0%
  • Pronóstico: soleado

El pronóstico para los próximos días en Los Angeles, California

El lunes 1 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente nublado y luego niebla aislada. Probabilidad de precipitación: 0%.

El martes 2 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: niebla aislada y luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El miércoles 3 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El jueves 4 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El viernes 5 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El sábado 6 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El domingo 7 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.
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