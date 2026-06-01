Clima en Los Angeles, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 1 de junio

El pronóstico del tiempo para Los Angeles, California, indica que el lunes 1 de junio la temperatura rondará entre 59 y 82 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 10 mph. La dirección será Sur.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en Los Angeles



Velocidad y dirección del viento : 0 a 10 mph, Sur

: 0 a 10 mph, Sur Probabilidad de precipitación : 0%

: 0% Pronóstico: soleado

El pronóstico para los próximos días en Los Angeles, California

El lunes 1 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente nublado y luego niebla aislada. Probabilidad de precipitación: 0%.

El martes 2 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: niebla aislada y luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El miércoles 3 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El jueves 4 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El viernes 5 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El sábado 6 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El domingo 7 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.