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Clima en Sacramento, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 2 de mayo; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Sacramento, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana
Clima en Sacramento, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semanaTuxyso - Own work, CC BY-SA 3.0

El pronóstico del tiempo para Sacramento, California, indica que el sábado 2 de mayo la temperatura rondará entre 54 y 80 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.

La probabilidad de precipitación de 1%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 3 a 9 mph. La dirección será Sursuroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.

El tiempo en la noche en Sacramento

  • Velocidad y dirección del viento: 3 a 9 mph, Sursuroeste
  • Probabilidad de precipitación: 1%
  • Pronóstico: mayormente soleado

El pronóstico para el fin de semana en Sacramento, California

El sábado 2 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El domingo 3 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 4%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 7%.
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