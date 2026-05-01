Clima en Sacramento, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El pronóstico del tiempo para Sacramento, California, indica que el sábado 2 de mayo la temperatura rondará entre 54 y 80 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.

La probabilidad de precipitación de 1%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 3 a 9 mph. La dirección será Sursuroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.

El tiempo en la noche en Sacramento



Velocidad y dirección del viento : 3 a 9 mph, Sursuroeste

: 3 a 9 mph, Sursuroeste Probabilidad de precipitación : 1%

: 1% Pronóstico: mayormente soleado

El pronóstico para el fin de semana en Sacramento, California

El sábado 2 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 1%.

: 1%. A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El domingo 3 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 4%.

: 4%. A la noche, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 7%.