Clima en Sacramento, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 2 de mayo; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Sacramento, California, indica que el sábado 2 de mayo la temperatura rondará entre 54 y 80 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.
La probabilidad de precipitación de 1%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 3 a 9 mph. La dirección será Sursuroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.
El tiempo en la noche en Sacramento
- Velocidad y dirección del viento: 3 a 9 mph, Sursuroeste
- Probabilidad de precipitación: 1%
- Pronóstico: mayormente soleado
El pronóstico para el fin de semana en Sacramento, California
El sábado 2 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
- A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El domingo 3 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 4%.
- A la noche, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 7%.
LA NACION
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