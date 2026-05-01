Las ciudades de California que mejor pagan a enfermeras en mayo de 2026

California es el estado de EE.UU. con mejores salarios en el rubro de la enfermería. Según un reciente estudio de la Universidad del Oeste de Alabama (UWA, por sus siglas en inglés), 22 de las 25 ciudades estadounidenses que mejores remuneraciones ofrecen dentro de esta profesión en 2026 están ubicadas en el Estado Dorado.

Estudio de la UWA: cuánto gana una enfermera registrada en EE.UU. en el mes de 2026

El pasado 7 de abril, la UWA publicó un análisis basado en datos salariales y proyecciones laborales vigentes para el personal de enfermería, a partir de cifras oficiales de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS, por sus siglas en inglés) y del Centro de Proyecciones del Departamento de Trabajo de EE.UU.

Los salarios que recibirán las enfermeras de EE.UU. a partir de mayo de 2026 Unsplash

El documento destaca que la ubicación geográfica influye tanto en los ingresos como en la estabilidad en el puesto de trabajo.

Las áreas de California con los salarios más altos para enfermeras en mayo 2026

California se posiciona como el estado con los pagos más elevados para el personal de enfermería de EE.UU. en 2026. El reporte de la UWA señala que la mayoría de las áreas con altos salarios se encuentran en esta región. El top completo lo conforman:

San Jose-Sunnyvale-Santa Clara , California: US$189.880

, California: US$189.880 San Francisco-Oakland-Fremont , California: US$178.450

, California: US$178.450 Vallejo , California: US$175.620

, California: US$175.620 Santa Rosa-Petaluma , California: US$171.490

, California: US$171.490 Sacramento-Roseville-Folsom , California: US$163.020

, California: US$163.020 Santa Cruz-Watsonville , California: US$159.540

, California: US$159.540 Modesto , California: US$154.140

, California: US$154.140 Yuba City , California: US$146.470

, California: US$146.470 San Luis Obispo-Paso Robles , California: US$144.320

, California: US$144.320 Salinas , California: US$143.410

, California: US$143.410 Stockton-Lodi , California: US$139.940

, California: US$139.940 San Diego-Chula Vista-Carlsbad , California: US$139.350

, California: US$139.350 Hanford-Corcoran , California: US$138.180

, California: US$138.180 Los Ángeles-Long Beach-Anaheim , California: US$138.010

, California: US$138.010 Riverside-San Bernardino-Ontario , California: US$135.680

, California: US$135.680 Chico , California: US$133.870

, California: US$133.870 Oxnard-Thousand Oaks-Ventura , California: US$132.600

, California: US$132.600 Santa Maria-Santa Barbara , California: US$131.890

, California: US$131.890 Bakersfield-Delano , California: US$131.030

, California: US$131.030 Redding , California: US$130.320

, California: US$130.320 Fresno , California: US$129.730

, California: US$129.730 Merced , California: US$125.910

, California: US$125.910 Urban Honolulu , Hawái: US$125.160.

, Hawái: US$125.160. Kahului-Wailuku , Hawái: US$124.500

, Hawái: US$124.500 Portland-Vancouver-Hillsboro, Oregon-Washington: US$123.580

California cuenta con algunos de los mejores centros para la salud de EE.UU.

Estos números muestran la posible capacidad de ingresos. Sin embargo, el estudio de la UWA señala que los estudiantes y trabajadores deben considerar también el costo de la vida dentro del estado, que incluye factores como la vivienda, el transporte y los gastos del día a día.

Salario promedio de enfermeras registradas en EE.UU.: cuánto subió desde 2019

Los salarios para el personal de enfermería con registro en el país alcanzaron una media de 98.430 dólares por año en el transcurso de 2024. Esta cifra representa un incremento del 27% en comparación con los US$77.460 que se registraban en el año 2019.

De acuerdo con la UWA, este aumento en los sueldos resalta “el valor de los individuos de esta profesión” en los centros de atención de salud y en los sistemas de medicina.

El estudio revela que existe una variación en los pagos según la región, con una brecha entre las ciudades con mejores remuneraciones y los mercados con una tasa de crecimiento de empleo en ascenso.

El salario de las enfermeras puede variar considerablemente según el estado en el que ejerzan Unsplash

Los estados con mayor demanda de enfermeras en EE.UU. hasta 2032

El análisis de la UWA también profundiza en la demanda de profesionales para el periodo de 2022 a 2032. En ese contexto, los estados de Nueva York y Utah presentan las proyecciones de crecimiento de mayor magnitud en el país, con una tasa que supera el 25% actualmente.

En Nueva York, se espera un aumento del 25,5% en el número de enfermeras con empleo, mientras que en Utah la cifra se sitúa en un 25,3%. Otras regiones con expectativas de crecimiento son Arizona (+21,9%), Idaho (+20,0%), Nevada (+18,6%) y Colorado (+17,8%).