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Clima en San Diego, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 27 de junio; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en San Diego, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana
Clima en San Diego, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semanaGodofredo A. Vásquez - AP

El pronóstico del tiempo para San Diego, California, indica que el sábado 27 de junio la temperatura rondará entre 62 y 71 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente nublado.

La probabilidad de precipitación de 9%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 10 mph. La dirección será Suroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente nublado.

El tiempo en la noche en San Diego

  • Velocidad y dirección del viento: 5 a 10 mph, Suroeste
  • Probabilidad de precipitación: 9%
  • Pronóstico: mayormente nublado

El pronóstico para el fin de semana en San Diego, California

El sábado 27 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 9%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 9%.

El domingo 28 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 4%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 7%.
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