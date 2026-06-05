Clima en San Francisco, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El pronóstico del tiempo para San Francisco, California, indica que el sábado 6 de junio la temperatura rondará entre 55 y 68 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

La probabilidad de precipitación de 1%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 7 a 16 mph. La dirección será Oeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en San Francisco



Velocidad y dirección del viento : 7 a 16 mph, Oeste

: 7 a 16 mph, Oeste Probabilidad de precipitación : 1%

: 1% Pronóstico: soleado

El pronóstico para el fin de semana en San Francisco, California

El sábado 6 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 16 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 1%.

: 1%. A la noche, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 13 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El domingo 7 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 14 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 3%.

: 3%. A la noche, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 17 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.