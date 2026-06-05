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Clima en San Francisco, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 6 de junio; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en San Francisco, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana
Clima en San Francisco, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semanaTuxyso - Own work, CC BY-SA 3.0

El pronóstico del tiempo para San Francisco, California, indica que el sábado 6 de junio la temperatura rondará entre 55 y 68 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

La probabilidad de precipitación de 1%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 7 a 16 mph. La dirección será Oeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en San Francisco

  • Velocidad y dirección del viento: 7 a 16 mph, Oeste
  • Probabilidad de precipitación: 1%
  • Pronóstico: soleado

El pronóstico para el fin de semana en San Francisco, California

El sábado 6 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 16 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 13 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El domingo 7 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 14 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 3%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 17 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.
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