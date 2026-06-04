Mundial 2026: Amtrak suma trenes y exige reserva obligatoria en el Pacific Surfliner de Los Ángeles

Con motivo del Mundial 2026, Amtrak pondrá en marcha un operativo especial de transporte en el Pacific Surfliner para los partidos y eventos oficiales que se realizarán en Los Ángeles, California. La compañía también pidió a los viajeros organizar sus trayectos con anticipación, ya que durante el torneo será obligatorio contar con una reserva para abordar cualquiera de los servicios de la línea.

Pacific Surfliner durante el Mundial 2026: más trenes, reservas y fechas de alta demanda

Ante la expectativa de una mayor afluencia de pasajeros, la firma incorporó cambios en algunas salidas y añadió partidas nocturnas en fechas específicas. Además, informó que determinadas jornadas de alta demanda contarán con ajustes especiales para facilitar los desplazamientos hacia y desde Los Ángeles durante los partidos del Mundial.

La empresa recomienda planificar los traslados con anticipación Amtrak

Los operativos confirmados son:

11 de junio (Fan Fest en el Coliseum): cuatro trenes hacia el evento y dos para el regreso.

cuatro trenes hacia el evento y dos para el regreso. 12 de junio (Estados Unidos vs. Paraguay): cuatro servicios de ida y dos de regreso para los aficionados que asistan al partido.

cuatro servicios de ida y dos de regreso para los aficionados que asistan al partido. 12 de junio (Fan Fest): cuatro trenes de ida y tres de regreso.

cuatro trenes de ida y tres de regreso. 13 de junio (Fan Fest): cuatro servicios de ida y tres de vuelta.

cuatro servicios de ida y tres de vuelta. 14 de junio (Fan Fest): cuatro trenes hacia el evento y tres para regresar.

cuatro trenes hacia el evento y tres para regresar. 15 de junio (Irán vs. Nueva Zelanda): cuatro servicios hacia el evento y dos de regreso.

cuatro servicios hacia el evento y dos de regreso. 18 de junio (Suiza vs. Bosnia-Herzegovina): cuatro trenes para llegar al estadio y cuatro para el regreso.

cuatro trenes para llegar al estadio y cuatro para el regreso. 21 de junio (Bélgica vs. Irán): cuatro servicios de ida y cuatro de vuelta.

cuatro servicios de ida y cuatro de vuelta. 25 de junio (Fan Zone en Union Station): cuatro trenes para asistir al evento y tres para regresar.

Amtrak señaló en el sitio del Pacific Surfliner que la nueva planificación ofrece más opciones de traslado y reduce los tiempos de espera entre conexiones en distintos puntos del corredor ferroviario.

La empresa también anunció que los programas Codeshare y Rail 2 Rail quedarán suspendidos en determinadas fechas vinculadas a eventos mundialistas con el objetivo de liberar capacidad y atender la mayor demanda de pasajeros.

Reservas obligatorias en el Pacific Surfliner: qué cambia entre junio y julio

Entre el jueves 11 de junio y el domingo 19 de julio, todos los trenes del Pacific Surfliner funcionarán bajo un esquema de asignación previa de plazas, informó Amtrak en un comunicado.

La decisión apunta a administrar la capacidad disponible durante los partidos y otros eventos programados en Los Ángeles. Por ese motivo, los pasajeros deberán adquirir con anticipación un pasaje para una salida determinada. A su vez, Amtrak no aceptará boletos correspondientes a horarios o jornadas diferentes de la fecha y el horario para los que fueron emitidos.

Los operativos contemplan refuerzos para partidos y Fan Fest en Los Ángeles FIFA

Pases multiviaje de Amtrak: cómo confirmar trayectos con RideReserve

Los clientes que cuenten con pases multiviaje deberán confirmar cada trayecto antes de presentarse en la estación. Para ello podrán utilizar RideReserve o la aplicación oficial de la compañía.

La operadora precisó que estos pases no tendrán validez si se presentan directamente ante el personal a bordo sin una confirmación previa. Además, quienes necesiten modificar una compra ya realizada podrán hacerlo desde la sección “My Trip” disponible en el sitio web y en la aplicación móvil.

Pacific Surfliner: ruta entre San Diego, Los Ángeles, Santa Bárbara y San Luis Obispo

La línea conecta ciudades como San Diego, Anaheim, Los Ángeles, Santa Bárbara y San Luis Obispo. Actualmente, existen 13 frecuencias diarias de ida y vuelta entre San Diego y Los Ángeles. A ellas se suman cinco conexiones diarias de ida y regreso entre Santa Bárbara y San Diego. Varias paradas se encuentran cerca de atracciones turísticas y cuentan con enlaces a redes de transporte público que facilitan el acceso a otros puntos de interés.

Amtrak y Mundial 2026: recomendaciones para viajar en tren hacia Los Ángeles

Amtrak difundió una serie de recomendaciones para quienes planeen utilizar el Pacific Surfliner durante el período del Mundial. Estas son: