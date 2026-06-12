Clima en San Francisco, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 13 de junio; además, cuál es el panorama para los próximos días
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para San Francisco, California, indica que el sábado 13 de junio la temperatura rondará entre 56 y 74 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.
El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.
Se espera que la velocidad del viento sea de 3 a 12 mph. La dirección será Oestesuroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.
El tiempo en la noche en San Francisco
- Velocidad y dirección del viento: 3 a 12 mph, Oestesuroeste
- Probabilidad de precipitación: 0%
- Pronóstico: soleado
El pronóstico para el fin de semana en San Francisco, California
El sábado 13 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 12 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El domingo 14 de junio
- A la mañana, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 1%.
LA NACION
Más leídas
- 1
“Queríamos cuidarla hasta que encuentre a su familia”
- 2
Jennifer Lopez reveló con qué actores tendría relaciones sexuales y sorprendió a todos
- 3
Karina Milei posteó una foto de la mesa política en medio de las tensiones Adorni-Bullrich por la declaración jurada
- 4
“Sueño con ese abrazo”. Lo absolvieron en una causa por abuso sexual y aspira ver a su hijo después de siete años