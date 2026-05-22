Clima en San Francisco, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El pronóstico del tiempo para San Francisco, California, indica que el sábado 23 de mayo la temperatura rondará entre 54 y 64 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.

La probabilidad de precipitación de 4%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 7 a 12 mph. La dirección será Suroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.

El tiempo en la noche en San Francisco



Velocidad y dirección del viento : 7 a 12 mph, Suroeste

: 7 a 12 mph, Suroeste Probabilidad de precipitación : 4%

: 4% Pronóstico: mayormente soleado

El pronóstico para el fin de semana en San Francisco, California

El sábado 23 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 4%.

: 4%. A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 2%.

El domingo 24 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 5%.

: 5%. A la noche, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 13 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 5%.